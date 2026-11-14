北士科輝達總部案 市府強調履約正常

空拍北士科T17與T18基地，NVIDIA輝達台灣總部預定地，目前進度2026/11/12挖掘機入場整地。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 北市府強調輝達北士科海外總部案履約正常，相關款項皆依約繳付；同時因大型企業進駐與新案供給，北士科房市仍獲看好。

黃仁勳 辭去輝達 （NVIDIA ）所有職務連帶影響公司策略走向，輝達海外總部落腳北士科計畫也備受關注。台北市長蔣萬安13日表示，已與輝達簽訂完整合約，北士科地上權案目前履約正常，權利金、履約保證金及地租均依約繳付，北市府各單位持續進行履約管理並提供行政協助。

北市府指出，輝達北士科海外總部地上權案的簽約主體，是輝達在台子公司「台灣輝達經典」。該案採專案設定地上權方式推動，T17、T18基地權利金約122億元台幣，地上權年限50年，另可延長20年。相關款項均依約繳付，目前履約情形正常。

輝達落腳北市科帶動一波房市熱潮，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，北士科提供了北市少見的大量、完整的新供給，相當難得，對於想在北市買房的購屋人來說，是有地緣關係者的首選，北士科今年以來實登數高達近500件，遙遙領先其他區域。

住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈房價，北士科以496筆交易量位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後，徐佳馨認為，北市科目前已經有金仁寶集團、中鼎集團等大型企業進駐，已經有工作衍生出的住房需求出現，讓士林、北投一帶等過往北市房市蛋白區的區域發展邁向成熟，加上北士科仍為北市罕見有新案供給的重劃區，區域剛性買盤不變，長線仍相當看好。

徐佳馨表示，從房地產市場角度，區域的建設與長線發展，才是影響價量的重要關鍵，個別企業的變動並非主要考量項目，買家無須太過緊張。