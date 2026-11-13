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台軍購無人機用陸晶片 廠商認了：台無能力自製 「非紅政策」太嚴苛

記者曾健祐／台中14日電
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亞拓公司負責人杜大森(左)投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履...
亞拓公司負責人杜大森(左)投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，檢方依違反國安法等起訴他，求刑5年以上。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

亞拓科技被控在軍方無人機標案中混用陸製晶片並偽標產地，相關負責人認罪且稱台灣無法完全自製，檢方則以危及國安為由起訴求刑。

外號「遙控直升機王」亞拓科技負責人大森與妻子黃文麗，涉將陸製晶片混充，投標軍方無人機採購案，釀陸軍官校、後勤指揮部、海軍左支部及青年日報受害，檢方痛批兩人以國安代價換取私利，昨依國安法起訴求處5年以上徒刑。亞拓先後參與4件軍方標案，決標金額合計1606萬4000元。

杜大森與黃文麗偵查中全部認罪，杜男坦言「台灣無人機目前無能力做到完全自製」；黃文麗也說，無人機磁鐵稀少及被動元件無傳輸定位功能，埋怨「非紅政策過於嚴苛」，在押兩人昨天移審法院，法官裁定延押。據調查，杜大森是亞拓、正制精密及速源公司董事長，黃文麗擔任亞拓副總，亞拓過去投標陸軍第10軍團無人機採購案，曾因違反政府採購法獲檢方緩起訴，是公告列為拒絕往來廠商，2025年7月至2028年7月停權。

杜大森、黃文麗改以正制及速源名義投標，再由亞拓產製，去年以39萬4000元(台幣，下同)取得陸軍軍官學校訓練用無人機採購案，卻將有大陸廠牌「北京君正」T31系列影像處理器晶片，以及標註「CHN」晶片的10架無人機出貨給軍方，產地不實標註為「台灣」。

另外，陸軍後勤指揮部以880萬元，採購32架訓練用投彈式無人機，軍方今年5月驗收將4架拆解，驚見接收器主機板裝有「PUYA」晶片（普冉）、鏡頭模組內裝標示「CHINA」，當場判定不合格，函送台中地檢署，由檢察官楊凱婷偵辦。檢方發現，海軍左營後勤支援指揮部以600萬元採購遙控無人直升機、多旋翼無人機及遙控器，其中A18遙控器電路板來自泉州雲卓公司，且大陸晶片字跡遭刮除；另國防部青年日報以87萬元採購15架空拍機，同樣是用雲卓的遙控器、電路板。

檢方偵訊時，杜大森坦承混用陸製零件，直言「台灣缺乏無人機特殊晶片，大陸晶片量大充裕才能開模」，並稱提供軍方無人機僅為考照訓練機，無訊號傳輸與國家機密資料。檢方認為，杜大森、黃文麗身為國防標案得標商，極清楚規範與資安限制，仍明知故犯，故意用陸製零件，破壞國防、資訊防禦體系，恐致國軍機密、戰場偵搜數據外洩，均求處5年以上徒刑。

精華 FAQ

  • 亞拓被指在軍方無人機標案中，將北京君正、普冉等陸製晶片與零件混充出貨，還把產地不實標示為台灣，涉嫌欺騙軍方並違反國安規範。

  • 杜大森坦承台灣無人機目前難以完全自製，認為陸晶片量大且便於開模；黃文麗則抱怨非紅政策過於嚴苛，並指出部分零件不具傳輸定位功能。

  • 檢方認為兩人明知自己是國防標案得標商，仍故意使用陸製零件，可能導致軍方機密與偵搜數據外洩，破壞國防與資安體系，因此依國安法起訴並求處5年以上徒刑。

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