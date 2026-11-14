助陸企在台設據點 挖角工程師 耀迅董座遭訴

耀迅電子負責人鄭惠月涉違反兩岸人民關係條例，被檢方諭令台幣50萬交保。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 宏微科技透過馮耀賢在台長期設點，涉嫌以耀迅公司名義招募工程師、經營半導體業務並挹注資金，北檢因此起訴相關人與公司。

大陸江蘇宏微科技公司全球業務副總馮耀賢，未經投審司核准，在台灣成立耀迅公司長達16年，暗中從事半導體晶片相關業務，除協助陸企挖角工程師組建團隊，還讓台達電成為宏微重要客戶，台北地檢署昨依違反兩岸人民關係條例起訴馮耀賢、妻子鄭惠月及耀迅公司。

起訴指出，宏微科技是大陸上市的半導體公司，負責人是趙善麒，趙善麒為拓展海外市場，委託馮耀賢在台設立據點，馮男詢問經濟部投審司，明知無法合資在台設立分公司，仍與鄭惠月設立耀迅公司。

2010年4月，鄭惠月匯款241萬元(台幣，下同)到馮耀賢帳戶，再由馮耀賢帳戶匯款500萬元作為耀迅公司設立資金，夫妻分別擔任負責人、財務會計。

檢方調查，宏微科技曾三度分別以收回國外存款、收回對外貸款、預收貨款等名義，共匯款160萬餘元給馮耀賢，作為支付在台的營運款項，馮男收到款項即將耀迅資本額增為1000萬元。

另外，宏微科技從2009至2024年間，共匯款931萬餘元給馮耀賢，作為耀迅員工薪水、行銷資金使用。

檢方指出，馮耀賢、鄭惠月以耀迅公司名義，替宏微科技在台從事無線通信機械器材元件、開發、銷售等業務，並執行人力招募、面試及洽談薪資，又因應在台營運的研發需求，在台北市成立國際辦事處，負責全球行銷業務、客戶售後聯繫，並在網路徵才組建工程師團隊。

2011年4月13、14日，馮以耀迅公司名義申請趙善麒來台拜訪，趙善麒親赴台達電、強茂公司參訪，台達電因而成為宏微科技重要客戶。