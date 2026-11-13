我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

黑白集／簽證官暴走 「台獨聲明」露底褲

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸客被要求書寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明，移民署長林宏恩說「...
陸客被要求書寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明，移民署長林宏恩說「會在遣詞用語持續精進」。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評移民署要求陸客簽署台獨聲明才能入境，認為簽證審查過度政治化，並質疑此舉是否符合兩岸規範與行政分際。

內政部移民署每隔一陣就要出圈一次。去年驅逐三名陸配，這次更狠，要求一位旅居海外陸客畫押一份「台獨聲明」，才能入境台灣。當然，人家說「又不是沒別的地方去」，擺明不來了。

該陸客在「脆」上貼文，說他在移民署網頁線上申請入境文件上出示了標有「中國台灣」字樣的酒店預定單，移民署的審批結果，竟要他親寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」文字並簽名上傳。這份強人所難的「台獨聲明」讓他無語，直嘆旅個行需要這樣嗎？

移民署長林宏恩強硬宣示，到台灣「就是要遵守我國法規」，但又補上一句，「會在遣詞用語持續精進」。他顯然知道，手下簽證官拿著雞毛當令箭，根本政治暴走。按憲法與兩岸關係條例，該陸客不算違法，違的是被民進黨當宇宙真理的台獨主張。

有青鳥嗆，去別人地盤，就是要尊重對方的政治立場。按這邏輯，賴政府宣布施振榮為深圳APEC峰會特使，中國大陸若也請施振榮寫一份「台灣自古屬於中國，兩岸終將統一」聲明，施老去還不去？

陸委會最近三番兩次強調絕無台獨選項，但簽證官的一份小小批注，就露了底褲。要玩這種快意恩仇的極限政治也行，但看巴基斯坦最近宣布對台灣航班關閉空域三天，不到一天就取消；台灣的入出境管理，要這樣玩嗎？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評移民署要求一名旅居海外的陸客，親筆寫下「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」並簽名上傳，才能完成入境申請，認為此舉過度政治化。

  • 作者認為署長雖表示要遵守我國法規，但也提到會精進用語，顯示已意識到下屬把政治立場帶入審查。文章進一步批評這種要求像是拿雞毛當令箭。

  • 文章主張入出境管理不應被極端政治表態綁架，否則容易引發國際與兩岸反彈。作者以其他外交或空域事件作比喻，質疑台灣不該在簽證與出入境上玩政治對抗。

內政部 簽證

上一則

台積電4.6萬員工個資疑遭暗網拍賣 2銀行帳戶也被盜轉

下一則

毒粿條奪6命 台寶林茶室負責人判1年10月 衛生局罰706萬只追回千元

延伸閱讀

陸客赴台須簽「兩岸互不隸屬」聲明 藍委：移民署勿操作抗中

陸客赴台須簽「兩岸互不隸屬」聲明 藍委：移民署勿操作抗中
冷眼集／沒台獨問題 卻有台獨投名狀

冷眼集／沒台獨問題 卻有台獨投名狀
整理包／蔡康永切割台獨 文化人為何捲入兩岸政治風暴

整理包／蔡康永切割台獨 文化人為何捲入兩岸政治風暴
國台辦指「沒台獨問題就回到一個中國」 陸委會：無法接受

國台辦指「沒台獨問題就回到一個中國」 陸委會：無法接受

熱門新聞

陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理