黑白集／簽證官暴走 「台獨聲明」露底褲

陸客被要求書寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」聲明，移民署長林宏恩說「會在遣詞用語持續精進」。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評移民署要求陸客簽署台獨聲明才能入境，認為簽證審查過度政治化，並質疑此舉是否符合兩岸規範與行政分際。

內政部 移民署每隔一陣就要出圈一次。去年驅逐三名陸配，這次更狠，要求一位旅居海外陸客畫押一份「台獨聲明」，才能入境台灣。當然，人家說「又不是沒別的地方去」，擺明不來了。

該陸客在「脆」上貼文，說他在移民署網頁線上申請入境文件上出示了標有「中國台灣」字樣的酒店預定單，移民署的審批結果，竟要他親寫「尊重台灣為主權獨立之國家，台灣與中國互不隸屬」文字並簽名上傳。這份強人所難的「台獨聲明」讓他無語，直嘆旅個行需要這樣嗎？

移民署長林宏恩強硬宣示，到台灣「就是要遵守我國法規」，但又補上一句，「會在遣詞用語持續精進」。他顯然知道，手下簽證 官拿著雞毛當令箭，根本政治暴走。按憲法與兩岸關係條例，該陸客不算違法，違的是被民進黨當宇宙真理的台獨主張。

有青鳥嗆，去別人地盤，就是要尊重對方的政治立場。按這邏輯，賴政府宣布施振榮為深圳APEC峰會特使，中國大陸若也請施振榮寫一份「台灣自古屬於中國，兩岸終將統一」聲明，施老去還不去？

陸委會最近三番兩次強調絕無台獨選項，但簽證官的一份小小批注，就露了底褲。要玩這種快意恩仇的極限政治也行，但看巴基斯坦最近宣布對台灣航班關閉空域三天，不到一天就取消；台灣的入出境管理，要這樣玩嗎？（轉載自聯合報）