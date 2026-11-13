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和平倡議 關中、丁守中推兩岸民間二軌協商

記者張鈺琪／台北13日電
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紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，前考試院長關中（中）、前立委丁...
紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會成立大會12日舉行，前考試院長關中（中）、前立委丁守中（右三）、前立法院長王金平（左三）、前行政院長陳冲（右二）、前陸委會主委蘇起（右一）等人出席，兩岸和平倡議成立宗旨宗旨與使命，以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

關中、丁守中等人推動兩岸和平倡議，強調以民間二軌協商促進恢復對話，並提出和平優先、深化合作與最終政治協商等4項主張。

台北昨天舉行「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，「兩岸和平倡議」已有278位共同發起人，提出和平優先、恢復對話、深化合作及政治協商4項主張，呼籲兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，並主張民間先行展開「二軌協商」，為兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

由考試院前院長關中、前立委丁守中等人推動的「兩岸和平倡議」，昨在台大醫院國際會議中心舉行大會，包括立法院前院長王金平、行政院前院長陳冲、國安會前秘書長蘇起、海基會前副董事長兼秘書長邱進益等人出席。

丁守中說，今年5月起舉辦十多次專家座談並於10月底召開發起人共識會。他們認為，台灣面臨安全與經濟上雙重被掏空的風險，更有淪為代理人戰爭戰場的危機，應以協商代替對抗，共商兩岸未來。

他表示，台灣要遠離戰火、確保和平，不是一再加碼無上限的軍火採購，也不是在霸權鬥爭中選邊站，最重要的是認清「兩岸同胞同屬中華民族」，將情感認同轉化為兩岸「和解共生雙贏的資本」。

丁守中指出，四項主張首先是和平優先，兩岸人民福祉至上，避免任何形式的武力衝突，從降低敵意、停止相互攻訐及汙名化做起。他並呼籲兩岸政府建立軍事互信機制、緊急熱線、軍事活動通報及海空意外處理機制。

其次是恢復對話，建立持續性的和平溝通管道，加強民間交流、重建互信，恢復執行兩岸既有協議及擴大雙向觀光。

第三是深化功能性事務合作，面對全球產業鏈重組，探索產業合作新契機，包括人工智慧、半導體、智慧製造及生技醫療等領域。

第四是正視歷史與現實、尊重彼此差異，凝聚兩岸共同體意識，為最終政治協商創造條件。在和平、平等、相互尊重與民主的基礎上開啟政治對話，逐步協商最終政治安排，尊重雙方體制差異。

丁守中強調，倡議是「超黨派、跨領域、跨世代的民間和平對話平台」，相信「民間可以先行進行二軌的協商」，為官方恢復正常溝通創造條件。

他透露，未來將成立五個工作組，分別為台海安全與危機預防、兩岸經貿科技與產業合作、兩岸文化青年與教育交流、兩岸民生治理與永續發展、和平融合發展研究，結合各領域發起人的專業，共同推動兩岸和平。

精華 FAQ

  • 核心訴求是以和平取代對抗，先由民間展開二軌協商，促成兩岸恢復溝通，再逐步推進功能性合作與最終政治協商。

  • 4項主張包括和平優先、恢復對話、深化功能性事務合作，以及正視歷史與現實、尊重差異，為最終政治協商創造條件。

  • 倡議方預計成立5個工作組，分別聚焦台海安全、經貿科技、文化青年教育、民生永續與和平融合研究，結合各界專業持續推進。

王金平

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