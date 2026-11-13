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出使APEC 施振榮：彰顯台灣是AI不可或缺的夥伴

記者張文馨陳熙文／台北13日電
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賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（左）作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的...
賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（左）作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

施振榮將代表出席深圳APEC，賴清德期盼他傳達台灣在AI、半導體與區域合作上的關鍵角色，並強調若遇不公將捍衛參與權益。

賴清德總統敦請宏碁創辦人施振榮作為代表，出席下周在大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議。賴總統昨在總統府舉行行前記者會，他說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健以及值得信賴的力量。

施振榮說，AI是本年APEC重點討論議題，也是台灣的優勢領域，台灣在半導體數位科技跟AI供應鏈擁有堅實基礎及豐富經驗，作為全球AI不可或缺合作夥伴，台灣在國際上將能發揮穩健且值得信賴的力量。他會善用這次的機會，積極與各國會員領袖交流，完整傳達賴總統三項任務的指示，彰顯台灣是不可或缺的夥伴，以及台灣持續在APEC扮演利益共享者的角色。

賴總統表示，期許施振榮藉由過去的經驗，向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。首先，作為APEC會員，台灣向來積極參與APEC事務並做出貢獻，更讓台灣的觀點與經驗貢獻於全球經濟，讓台灣的聲音被世界聽見。

其次，賴總統說，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，是全球AI創新發展以及數位轉型不可或缺的夥伴。透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，同時積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈。

第三，賴總統說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰；台灣將深化與重要夥伴國的合作與交流，來共同維護區域的繁榮與穩定，加速區域經貿整合以及發展。

外界關切今年由大陸主辦APEC領袖會議，台灣可能在參與過程中遭到阻撓。總統府發言人郭雅慧表示，「我國作為APEC的正式會員，有權利也有責任完整地參加APEC的相關會務和活動。任何會員不應以單方面的政治條件，去干預或牽涉其他會員的參與條件。如果在會議過程中有遇到不公，我方會要求即刻更正，以捍衛我國的權益。」

外交部次長陳明祺昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，今年APEC主辦國與我國的關係特殊，峰會也比較複雜，場邊可能會舉行川習會，美方還提議美中俄三邊領袖會議，很多人不見得能進行雙邊互動，峰會時程也受到一定程度壓縮，形式也有一定程度改變，這會讓台方安排雙邊會議時出現技術問題。

精華 FAQ

  • 他將向各會員領袖說明，台灣在半導體、數位科技與AI供應鏈具堅實基礎，是全球AI發展不可或缺的合作夥伴，也能發揮穩健可信的力量。

  • 賴清德提出3項主張：台灣積極參與APEC並貢獻經驗；持續推動AI與科技合作、打造韌性供應鏈；深化與夥伴國合作，維護區域繁榮穩定。

  • 外界擔心主辦國可能以政治條件干預台灣參與。總統府表示，台灣身為正式會員有權完整參與，若遇不公將要求即刻更正，以捍衛權益。

APEC 宏碁 供應鏈

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