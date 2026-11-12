我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 「精緻澱粉」營養師揭真相 吃錯血糖恐飆升

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

稱北京對統一緊迫感增強 蘇起：未來2年美國管不了台灣

記者張鈺琪／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前國安會秘書長蘇起。（記者張鈺琪／攝影）
前國安會秘書長蘇起。（記者張鈺琪／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇起在兩岸和平倡議場合指出，北京對統一的緊迫感升高，美國又因內鬥難以介入台灣，他因此主張兩岸恢復對話以避戰。

台灣前國安會秘書長蘇起12日表示，他從中國大陸國家主席習近平今年8月的談話中，感受到北京對統一問題的「緊迫感愈來愈強」。至於大陸是否會在2027年或2028年對台動武，他坦言不知道，但認為美國內部政治鬥爭加劇，「未來2年美國絕對管不了台灣」。

由前考試院長關中、前立委丁守中等人共同推動的「兩岸和平倡議」，12日上午在台北舉行紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會，邀集前立法院長王金平、前行政院長陳冲及多位前國安、外交官員出席。

蘇起在會中表示，他早在2014年就曾撰文指出，台灣只有「鬥、拖、和」3個選擇，其中「鬥跟拖都是死路一條」，因為「『拖』總有拖到不能拖的一天，『和』是唯一的活路」。他說，當時自己就像烏鴉一樣，不斷提出警告，至今還是未能說服許多人。

談及美國是否會協防台灣，蘇起以近期伊朗戰事為例，質疑美軍的作戰能力及軍工產能。他認為，伊朗只是中等國家，美國已難以應付，如果在東亞面對實力遠強於伊朗的中國大陸，美國更不可能輕易介入。他稱，台灣民眾對於美國會出兵協防的期待，應該有所調整，「所以美國的因素，大家不要再把它放在心裡面」。

至於大陸是否可能對台動武？蘇起提到，習近平今年8月17日在紀念江澤民百歲誕辰大會上的講話，引述江澤民有關「祖國統一」與「民族復興」的論述。他指出，過去大陸強調在民族復興過程中完成統一，但他認為這次談話傳達的訊息不同，變成「先統一、後復興」。

蘇起強調，「這是跟以前完全倒過來」，也是1978年大陸改革開放以來，首次看到祖國統一被放在民族復興之前，「這個緊迫感非常清楚」。

蘇起進一步指出，中共現任政治局常委是歷來最了解台灣的一群人，包括李強、蔡奇、王滬寧都曾到過台灣，蔡奇返陸後甚至寫過日記，對台灣印象非常好。但他認為，正因為這些人了解台灣，對台政策所承受的責任與壓力也更大。

他表示，假如民進黨在今年地方選舉及2028年總統大選接連獲勝，北京領導層面臨的內部壓力可能進一步增加。再加上近期日本因素加入，「一個美國不夠，現在日本因素加進來」，讓北京對台灣問題的緊迫感持續升高。

另一方面，蘇起認為，美國內部政治鬥爭持續升高，民主、共和2黨未來都將面臨政治權力競爭，「未來2年美國絕對管不了台灣」。他形容，「美國老大哥不但腿是軟的，眼睛都沒有看到你台灣身上」。

蘇起最後強調，發起兩岸和平倡議，就是希望讓台灣民眾及國際社會了解當前局勢的危險。他重申，「內鬥外鬥是死路，只有內和外和才是活路，才能夠救台灣」，呼籲兩岸恢復對話，避免走向衝突。

精華 FAQ

  • 他從習近平8月談話解讀出「先統一、後復興」的新排序，認為這和過去論述不同，顯示北京把統一放得更前面，對台政策壓力也更明顯。

  • 他認為美國內部民主、共和兩黨的政治鬥爭將持續升高，會削弱對外關注與行動能力，因此未來2年美國幾乎無力處理台灣問題。

  • 他強調台灣在「鬥、拖、和」中只有「和」是活路，呼籲兩岸恢復對話、降低對抗，避免在外部壓力與內部對立下走向衝突。

習近平 王金平

上一則

陸客赴台須簽「兩岸互不隸屬」聲明 藍委：移民署勿操作抗中

延伸閱讀

民主黨將施壓批准對台軍售 白宮前官員：明年可能有進展

民主黨將施壓批准對台軍售 白宮前官員：明年可能有進展
愈拖愈糟 美學者：對台軍售勢必恢復 北京可能激烈反制

愈拖愈糟 美學者：對台軍售勢必恢復 北京可能激烈反制
孫中山誕辰160周年 中共辦紀念大會 習近平將講話

孫中山誕辰160周年 中共辦紀念大會 習近平將講話
民主黨奪下國會控制權 恐加劇美中緊張關係

民主黨奪下國會控制權 恐加劇美中緊張關係

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放
老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率

老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率