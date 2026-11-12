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結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

黃仁勳爆出軌中諜 台方證實「女主角」黃樂曾8度訪台

記者陳宥菘／台北即時報導
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輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，陸委會主委邱垂正在立院內政委員會證實，被指可能是...
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，陸委會主委邱垂正在立院內政委員會證實，被指可能是女主角的黃樂在2024年與2025年曾入境台灣8次。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情傳聞延燒，疑似女主角黃樂被指具中諜背景且曾8度訪台，陸委會證實其入境紀錄並表示將依規定加強審查與管制。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，被指可能是女主角的黃樂（Alice Huang）遭疑具中諜背景，更曾持香港護照數次赴台，引發台灣高度關注。陸委會主委邱垂正今天在立院內政委員會證實，黃樂在2024年與2025年曾入境台灣8次，今年則還沒有紀錄。

民眾黨立委許忠信質詢指，中諜在台灣活動非常的頻密，外來部分包括中國商務人士赴台，他進而詢問黃樂赴台幾次。邱垂正回應指，黃樂2024年跟2025年都有入境台灣的紀錄，去年5次、前年3次，今年則還沒有紀錄。

許忠信問，8次就已有辦法把黃仁勳迷倒，「八見就鍾情？我不相信」，他說，把日本、台灣的媒體把黃樂跟黃仁勳在一起所穿的衣服全部調出來，春夏秋冬四季的服裝都有，「這代表我們國安的問題還滿大，怎麼內政部與陸委會的聯審機制沒有查出來？還要美國人告知我們？」

邱垂正表示，有投資事實才有投審，而黃樂是以商業與香港居民身分進來。我們現在知道她的身分，就會依照「港澳人士赴台居留定居許可辦法」第9條第1款第10項，可能有危害我們的國家利益、公共安全、公共秩序之虞，給予註記，依法管制其入境。

國民黨立委張智倫詢問，紐約時報揭露，美方在2024年就已跟台灣當局建議，應該要監控黃樂的訪台行動。黃樂得已用商務簽證順利通關，是否因陪同黃仁勳，頂著國際光環，讓政府大開方便之門？邱垂正回應，陸委會並未放寬相關審查，且陸委會對於美方提供的情資並不知情，如果有，我們就會針對來自中國大陸或香港人士加以註記、嚴格審查。

張智倫質疑，陸委會沒收到通知，但移民署說全程掌握行蹤，「為什麼國安跟國境單位沒有通報陸委會，這是1個很大的問題，未來各部會橫向通報機制是否可以溝通？」邱垂正強調，政府現已針對港澳或者中國大陸赴台，只要有疑慮的個案，都一定會加強審核的強度，如果有安全疑慮，我們不會許可入境，我們會加強把關。

精華 FAQ

  • 邱垂正在立院答詢時表示，黃樂在2024年與2025年都有入境台灣紀錄，合計共8次；其中2024年5次、2025年3次，今年則尚未有入境紀錄。

  • 邱垂正指出，若掌握其身分及相關風險，將依港澳人士赴台居留定居許可辦法第9條等規定註記，若認定有危害國安、公共安全或秩序之虞，將依法管制入境。

  • 立委質疑，中諜在台活動頻繁，黃樂又能以商務與香港居民身分多次來台，顯示聯審與橫向通報可能有漏洞，甚至懷疑政府是否未及時掌握美方情資。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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