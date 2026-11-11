施振榮代表台出席APEC峰會 賴清德交付三項任務

賴清德總統（右二）敦請宏碁創辦人施振榮（左二）作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議，今天在總統府舉行行前記者會，會後與施振榮及其夫人葉紫華（右一）、總統府秘書長潘孟安（左一）等人合影。(記者林澔一／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德指派施振榮出席深圳APEC峰會，並交付三項任務，強調台灣將以半導體與AI優勢，持續爭取平等參與並維護區域穩定。

賴清德 總統敦請宏碁創辦人施振榮作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC 經濟領袖會議。賴清德今天在總統府舉行行前記者會，他說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈 重組所帶來的挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健以及值得信賴的力量。

施振榮說，AI是本年APEC重點討論議題，也是我國的優勢領域，台灣在半導體數位科技跟AI供應鏈擁有堅實基礎及豐富經驗，作為全球AI不可或缺合作夥伴，台灣在國際上將能發揮穩健且值得信賴的力量。 他會善用這次代表賴清德出席APEC領袖會議的機會，積極與各國會員領袖交流，完整傳達賴清德三項任務的指示，彰顯台灣是不可或缺的夥伴，以及持續扮演台灣在APEC扮演利益共享者的角色。

賴清德表示，期許施振榮藉由過去的經驗，向所有APEC領袖以及國際社群，傳達台灣三項重要主張。首先，作為APEC會員，台灣向來積極參與APEC事務並做出貢獻，這不僅維護自身經濟利益，更能夠讓台灣的觀點與經驗貢獻於全球經濟，讓台灣的聲音被世界聽見。

其次，賴清德指出，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，是全球AI創新發展以及數位轉型不可或缺的夥伴。透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，同時積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈。

第三，賴清德說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健以及值得信賴的力量。台灣將深化與重要夥伴國的合作與交流，來共同維護區域的繁榮與穩定，加速區域經貿整合以及發展。

外界關切今年由中國大陸主辦APEC領袖會議，台灣可能在參與過程中遭到阻撓或困難。賴清德並未在致詞時特別提到此事，而是說，APEC是亞太地區最重要的經貿合作多邊機制，所有會員都是在平等基礎上交流互動，台灣也是以此原則，參與今年的APEC會議。

賴清德說，感謝許多理念相近國家，在APEC會議的籌備過程中，持續強調台灣參與各項會議的重要性。

總統府發言人郭雅慧會後受訪表示，我國作為APEC的正式會員，有權利也有責任完整地參加APEC的相關會務和活動。任何會員不應以單方面的政治條件，去干預或牽涉其他會員的參與條件。

郭雅慧呼籲，中國今年因為它是主辦國，作為主辦方，應該要善盡責任，也要履行主辦方依循的慣例；中方之前在書面說明的時候就有保證相關代表在中國出入的人身安全；還有大家在參與APEC會議時，能夠用平等、有尊嚴的方式，完成各項會務的溝通交流。

外交部長林佳龍日前證實，主辦方中國並未依循慣例派特使親自遞交邀請函，而是改以電子郵件寄送；外交部第一時間抗議，要求中方遵守規章與國際組織慣例。

郭雅慧說，這部分外交部已經說明，接下來代表團即將出發，如果在會議過程中有遇到不公，我方會要求即刻更正，以捍衛我國的權益。

賴清德總統（中）敦請宏碁創辦人施振榮（左）作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議，今天在總統府舉行行前記者會，會後與施振榮及其夫人葉紫華（右）等人合影。(記者林澔一／攝影)

賴清德總統（左）敦請宏碁創辦人施振榮（右）作為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議，今天在總統府舉行行前記者會。(記者林澔一／攝影)