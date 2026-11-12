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台美簽署「學人計畫」 美官員可至台立院、政院部會工作

記者張文馨／台北12日電
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台美簽署台灣學人計畫，被視為雙邊深化交流的一步。（記者張文馨／攝影）
台美簽署台灣學人計畫，被視為雙邊深化交流的一步。（記者張文馨／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

AIT與駐美處簽署備忘錄，正式啟動台灣學人計畫，讓美國聯邦員工經訓練後赴台立院、政院部會及民間組織服務，深化美台交流與專業合作。

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表俞大㵢在美東時間10日簽署合作備忘錄（MOU），成立「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program，TFP）；派遣美國聯邦體系員工受訓後，在台灣的立法院處室、行政院部會、其他機關或辦公室，或公部門之外的民間組織服務，最長1年。

這項計畫倡議最早見諸於2023年通過的美國國防授權法案，當時遭質疑是「監軍」。當時AIT曾對媒體說明，這項計畫將由AIT管理，並透過合作夥伴執行；計畫細節和時程都還未定案。這項計畫將讓美國官員到部會或立院交流學習，類似「短期交換學生」，目前是美國到台灣，未來則可能往雙向發展，台灣也可以規畫派遣官員訪美。

根據AIT最新新聞稿，台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）於國會廣獲兩黨支持，通過後已由總統簽署生效。AIT與駐美處簽署合作備忘錄，宣告啟動「台灣學人計畫」的執行工作，並由美國國務院教育與文化事務局協調辦理。本計畫旨在擴大並深化美台夥伴關係，同時強化美國官員對台灣及兩岸議題的專業知識，並將培養一批具備語言能力、文化知識，並與台灣各界建立長期工作關係的美國聯邦體系專業人才。

AIT指出，美國聯邦體系員工將透過此學人計畫，接受密集的華語訓練及區域研究課程，最長為期一年。學人完成訓練後，預期將在台灣的立法院處室、行政院部會、其他機關或辦公室，或公部門之外的民間組織服務，最長為期一年。

AIT表示，合作備忘錄簽署儀式於維吉尼亞州阿靈頓舉行，共有多位美國國會議員以及美國國務院、駐美處與AIT代表出席。許多與會人士對本計畫大為讚賞，肯定其有助於深化美台夥伴關係，並培養美國政府對台灣事務的專業知識與能力。

藍鶯表示，台灣學人計畫反映出美國兩黨對美台關係的堅定支持，也彰顯美台雙方均致力於深化這段關係的核心──人民之間的連結。

精華 FAQ

  • AIT華府執行理事與TECRO代表簽署合作備忘錄，正式啟動台灣學人計畫，目的是讓美國聯邦體系員工受訓後赴台交流服務，並強化美台夥伴關係。

  • 學人完成華語與區域研究訓練後，最長可在台灣服務1年，地點包括立法院處室、行政院部會、其他機關或辦公室，也可到公部門外的民間組織任職。

  • 這項倡議最早出現在2023年通過的美國國防授權法案，當時曾被質疑是「監軍」。AIT後來說明，計畫由其管理並與合作夥伴執行，如今已進入實施階段。

AIT

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