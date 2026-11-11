黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳除與疑為中國間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。
根據台大醫院新聞稿，台大醫院早在2020年就啟用輝達DGX超級電腦系統，藉由導入兩部AI運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統等，在2024年6月5日率醫療團隊與鮑爾及輝達團隊成員來台，討論神經外科、影像醫學等領域人工智慧（AI）醫療合作，並提出3項合作開發方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等。
當時留下的合影中，與「小三」黃樂一身精品無袖洋裝裝束不同，黃仁勳「小四」鮑爾身穿黑色洋裝，搭配米白色西裝外套及智慧手表，呈現幹練女企業家形象。
台大院方指出，與輝達合作的生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師的功能。數位護理師將能分析語音、症狀與生理參數等綜合診斷、根據症狀給予非處方用藥或藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄於電子病歷中。此計畫所開發的數位護理師，除了將對遠距醫療的進行有幫助之外，也可推廣至其他相關的臨床應用情境。
巧合的是，鮑爾與台大醫院團隊會面的2024年6月，黃仁勳人也在台灣，出席台北國際電腦展（Computex），就連黃樂也在台灣，據「紐約時報」報導，2024年Computex舉辦期間，黃仁勳與各大供應商會面，曾在台北茹曦酒店15樓酒吧與科技業大老會面，在場的NetThunder高層拍下照片上傳至LinkedIn，當時坐在身穿皮夾克黃仁勳身旁的就是黃樂。
報導指稱對象是輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell），並提到今年3月兩人在飯店有親密互動，還被拍下照片作為佐證。 台大醫院表示，雙方聚焦神經外科、影像醫學等AI醫療合作，並提出語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等3項開發方向。 因為黃樂曾隨黃仁勳來台，鮑爾也在2024年6月訪台，而黃仁勳同月人在台北出席Computex，三人都曾在台灣留下相關身影。
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報導指稱對象是輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell），並提到今年3月兩人在飯店有親密互動，還被拍下照片作為佐證。
台大醫院表示，雙方聚焦神經外科、影像醫學等AI醫療合作，並提出語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等3項開發方向。
因為黃樂曾隨黃仁勳來台，鮑爾也在2024年6月訪台，而黃仁勳同月人在台北出席Computex，三人都曾在台灣留下相關身影。
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