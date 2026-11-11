黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳再被爆與下屬鮑爾有染，照片顯示兩人今年3月曾親密互動。

黃仁勳再被爆與下屬鮑爾有染，照片顯示兩人今年3月曾親密互動。 重點二： 鮑爾2024年6月曾率輝達團隊訪台大醫院，討論AI醫療合作。

鮑爾2024年6月曾率輝達團隊訪台大醫院，討論AI醫療合作。 重點三：黃樂與鮑爾都曾在台灣出現，讓外界戲稱台灣成為黃仁勳緋聞場域。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳 除與疑為中國間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾 （Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大 醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。

根據台大醫院新聞稿，台大醫院早在2020年就啟用輝達DGX超級電腦系統，藉由導入兩部AI運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統等，在2024年6月5日率醫療團隊與鮑爾及輝達團隊成員來台，討論神經外科、影像醫學等領域人工智慧（AI）醫療合作，並提出3項合作開發方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等。

當時留下的合影中，與「小三」黃樂一身精品無袖洋裝裝束不同，黃仁勳「小四」鮑爾身穿黑色洋裝，搭配米白色西裝外套及智慧手表，呈現幹練女企業家形象。

鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。(擷自台大醫院官網)

台大院方指出，與輝達合作的生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師的功能。數位護理師將能分析語音、症狀與生理參數等綜合診斷、根據症狀給予非處方用藥或藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄於電子病歷中。此計畫所開發的數位護理師，除了將對遠距醫療的進行有幫助之外，也可推廣至其他相關的臨床應用情境。

巧合的是，鮑爾與台大醫院團隊會面的2024年6月，黃仁勳人也在台灣，出席台北國際電腦展（Computex），就連黃樂也在台灣，據「紐約時報」報導，2024年Computex舉辦期間，黃仁勳與各大供應商會面，曾在台北茹曦酒店15樓酒吧與科技業大老會面，在場的NetThunder高層拍下照片上傳至LinkedIn，當時坐在身穿皮夾克黃仁勳身旁的就是黃樂。