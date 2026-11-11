陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陸客赴台申請遭要求更正標示「中國台灣」的文件，並簽署兩岸互不隸屬聲明，引發旅遊業批評與朝野論戰，移民署則稱依法審查、將改善表述。

一名旅居第三地的中國大陸民眾近日在社群平台Threads 發文，稱申請赴台觀光遭移民署要求補件，審核意見指飯店預訂單顯示「中國台灣」，要求重新提供去除矮化文字的預訂單，並簽名手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」。移民署長林宏恩昨表示，一切依法審查，但未來會在審查遣詞用語上精進，避免不必要的誤會。

立法院內政委員會昨日審查移民署等機關明年度總預算，林宏恩會間受訪說，歡迎世界各國的觀光客訪台，但須遵守中華民國 法規，依台灣地區與大陸地區人民關係條例、觀光活動許可辦法等規定，若有辱尊嚴，移民署得不予許可或廢止許可。

移民署內部人士透露，本案當然依法審查，但前端審查意見應更清楚、周延，並非只要飯店或機票 預訂單出現「中國台灣」就須補件，甚至寫下「兩岸互不隸屬」聲明，該要求不是常態性的SOP流程。

他續指，該個案疑因行程內容與觀光許可目的不符，審查人員有疑慮，因此要求補件說明，強調「所有審查標準一定都是個案判斷」。

國民黨團書記長許宇甄表示，台灣身為民主國家，不應該要求遊客為台灣國家主權表態，這不是民主國家該有的行為，反而像是獨裁國家的行為。她質疑，如果是其他國家的觀光客到台灣，移民署也會要求他們重新申請嗎？呼籲移民署不要雙標，也不要在選舉最後階段操作抗中保台議題。

民進黨立委鍾佳濱則表示，如果對方的旅行、證明文件有替中國統戰做宣傳的風險，當然不能不防。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則表示，移民署審查旅客的觀光申請時，應該要有統一且明確的標準，避免讓人無所適從。

大陸國台辦發言人張晗昨批評「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設限、設牆立障，完全是別有用心的政治操弄」。她並稱，兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋，任何開歷史倒車、逆潮流而動的行徑都必遭民意反噬。

陸委會主委邱垂正昨出席台北市立大學一場座談活動時強調，陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，因此主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」，保留專業交流與正常往來，讓青年能夠安心參與。

台灣不具名旅遊業者批評，開放觀光就要給人方便，要求手寫政治意識文件，「根本像第三世界國家才會做的事」。移民署這樣的做法，就是刻意阻擋，「不如直接在移民署官網寫狗與中國人不得入境」。

該業者指出，許多國外航空公司訂位系統，在訂往台灣機票的選項，也都是標示「中國台灣」，難道民航局也要禁止大家回台嗎？政府欲衝刺1000萬旅客目標，卻還規定簽署政治意識文件，難道是嫌觀光客太多嗎？

有大陸網友貼出截圖，稱申請赴台觀光遭移民署要求補件，且需要書寫「台獨聲明」。（取材自網路）