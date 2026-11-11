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賴清德宣布施振榮代表台灣出席APEC 籲中方確保平等參與

中央社／台北11日電
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賴清德總統敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席2026 APEC經濟領...
賴清德總統敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席2026 APEC經濟領袖會議。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德宣布由施振榮代表台灣出席在中國深圳舉行的APEC領袖會議，並要求中方依APEC慣例保障台灣代表團平等、尊嚴與安全參與。

台總統府今天宣布，總統賴清德敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表台灣出席18、19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，期盼中方履行主辦責任與書面保證，確保台灣代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

明天上午10時30分，總統府將舉行2026年APEC經濟領袖會議代表團行前記者會，賴清德及施振榮將出席致詞。

總統府發言人郭雅慧透過新聞稿表示，賴清德已敦請施振榮擔任2026年APEC經濟領袖會議（AELM）領袖代表，率團出席今年在中國深圳舉行的會議。

郭雅慧指出，依據1991年簽署的入會備忘錄，台灣作為APEC正式會員，持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂「一中原則」。

郭雅慧表示，施振榮曾於2007年擔任台灣APEC領袖代表，出席在澳洲雪梨舉行的經濟領袖會議，具備豐富的國際交流經驗。

她指出，施振榮是台灣科技產業發展及品牌國際化的重要代表人物，成功將台灣自有品牌推向全球市場，對提升台灣資訊產業發展及國際競爭力貢獻卓著。施振榮長期掌握全球科技脈動，對APEC近年關注的人工智慧（AI）、數位經濟及科技創新等議題，也有深入了解。

郭雅慧說，賴清德期盼借重施振榮的國際視野與產業專業，率領代表團積極參與會議，讓台灣觀點與經驗貢獻全球經貿發展，因此決定敦請施振榮出席今年APEC經濟領袖會議。

郭雅慧強調，台灣長期參與APEC，並對亞太經貿發展做出具體貢獻。鑑於APEC各經濟體已多次達成「全員平等參與」共識，期盼中方履行主辦責任與書面保證，確保台灣代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

精華 FAQ

  • 總統府宣布，由宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮出任台灣2026年APEC經濟領袖會議領袖代表，率團前往中國深圳出席相關會議。

  • 總統府強調，中方應履行主辦責任與書面保證，確保台灣代表團能在平等、尊嚴與安全的前提下，參與各項APEC會議活動。

  • 總統府指出，施振榮曾在2007年擔任領袖代表，具豐富國際交流經驗，也長期深耕科技與品牌國際化，對AI、數位經濟等議題相當熟悉。

宏碁 APEC 賴清德

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