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「女間諜」黃樂曾多次來台 劉世芳：已廢證不可能再來

記者李奕昕／台北即時報導
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輝達執行長黃仁勳被爆與「女間諜」黃樂發生婚外情，針對國安問題，立委黃捷（右）今在...
輝達執行長黃仁勳被爆與「女間諜」黃樂發生婚外情，針對國安問題，立委黃捷（右）今在立法院質詢內政部長劉世芳。(翻攝自YouTube「國會頻道」)

AI摘要

文章摘要整理：

立院質詢聚焦黃仁勳傳出婚外情對象黃樂多次來台一事，劉世芳證實已廢證並將強化跨部會審查與訪視機制，防堵國安漏洞。

輝達執行長黃仁勳被爆與「中國女間諜」黃樂發生婚外情，黃樂曾來台，多名立委今在立法院質詢相關國安問題；內政部長劉世芳說，已對黃樂廢證，不可能再來台，將檢討事前審查、事中訪視及事後處分。

立院內政委員會今審查警政署、消防署、移民署等機關明年總預算。民眾黨立委許忠信質詢，美國媒體稱黃樂是間諜，黃仁勳也承認婚外情，黃樂2024年以後來台多少次？劉世芳說，密切配合相關單位處理中，知道黃樂確實有入境，現在她在境外。

許忠信說，上網整理黃樂與黃仁勳在一起的照片，至少有10張穿不同衣服「春夏秋冬」，大部分在台灣，這是國家安全漏洞，美國很多高科技業來台，還有營業秘密及經濟間諜法的問題。

劉世芳說，不管是國家安全法、反滲透法，只要需要警政系統，一定全力協助，守護國安最重要。

民進黨立委黃捷質詢，據媒體報導，黃樂2024年6月、2025年5月來台，她不是「第三類中國人」，到底怎麼入境？在什麼審查之下大方來台？如何防範？

「要能夠知道她是間諜，不可能讓她進來！」劉世芳說，檢討事前審查、事中訪視、事後處分，已對黃樂廢證，不可能再來台，移民署會全力配合國安單位。黃捷追問每年有多少中國籍商務簽人士來台？移民署長林宏恩說，2022年3月至今年9月有6萬多人次。黃捷要求跨部會加強聯查。

民進黨立委李柏毅詢問，被包裝成廠商的中國籍人士有多少？移民署要盡責，建立有效聯審機制。林宏恩說，黃樂入境，相關單位都有掌握，黃樂也被廢證，會跨機關聯審，做三層管控機制，境外事前加強審查，入境後實地訪視，一旦違法違規，不許可來台。

精華 FAQ

  • 劉世芳表示，黃樂已經被廢證，未來不可能再來台灣；移民署也會配合國安單位，持續掌握其境外動向並辦理相關處置。

  • 因媒體稱黃樂為中國女間諜，且她疑似多次在台與黃仁勳接觸，立委認為這可能牽涉國安漏洞、營業秘密外洩與經濟間諜風險。

  • 內政部表示將檢討事前審查、事中訪視與事後處分，並推動跨機關聯審與三層管控，對中國籍商務人士入境加強把關。

間諜 黃仁勳 內政部

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