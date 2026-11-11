我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

押寶AI雙雄 台積入股Anthropic、OpenAI

台灣新聞組／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）
台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電董事會通過第三季股利升至9元新高，並將分別以不超過5億美元投資Anthropic與OpenAI，同時10月營收再創高，顯示AI需求強勁與現金流充沛。

護國神山台積電昨日召開董事會通過5項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至9元(台幣，下同，約0.27美元），較第二季的每股7元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過5億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過5億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

台積電昨日召開董事會，通過財報、配息、資本預算、設立投資公司、投資Anthropic與OpenAI等五大議案。台積電今年第三季營收與獲利同創新高，該季配息同步拉升至新高的9元紀錄，較先前季配息7元調升28.6%，刷新調幅與金額，替股東「抗通膨」。

法人認為，此舉反映台積電現金流充沛，後續可望再穩步調升，預期未來一年總股息可望從36元起跳。

台積電季配息過去穩定約每兩季提高一次。法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息逐步提升，預估隨營收獲利提升，2026年股息優於預期、自32元起跳，2027年估36元至約40元，甚至可望再提高。

台積電也於昨日公布10月營收，受惠於人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，以及3奈米、2奈米先進製程出貨動能升溫，10月合併營收5868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，展現強勁成長力道；累計前10月營收達4兆4856.17億元，年增43.3%。法人預估，台積電第四季營收有機會挑戰財測高標，全年營收更有望突破5.6兆元。

另外一項廣受外界關注的議案，則是分別以不超過5億美元額度，認購Anthropic普通股及OpenAI特別股。兩項認購案的股份種類與價格條件各有不同，公告尚未揭露實際認購股數、持股比率及交易完成時程。

AI新創Anthropic於10日提交文件給美國證管會（SEC），預計透過IPO和私募配售，籌集至多904億美元資金，成為首家上市的先進AI實驗室，發行規模超過SpaceX紀錄。

Anthropic計畫透過IPO籌集644億美元，將以每股70至78美元，發行8.014億股，投資者則將出售2360萬股。而谷歌、輝達、超微（AMD）、博通、美光、微軟和台積電等大企業，將依IPO價格透過私下安排方式，投資260億美元。依發行價區間上限以及文件所列的發行在外股份計算，Anthropic市值將達到約1兆美元。

台積電董事會決議，以總計不超過10億美元的額度，認購Anthropic普通股、O...
台積電董事會決議，以總計不超過10億美元的額度，認購Anthropic普通股、OpenAI特別股，擴大整體投資布局。（路透）

精華 FAQ

  • 因第三季營收與獲利同創新高，台積電決議將現金股利提高至9元，較第二季的7元增加2元，調幅達28.6%，也反映公司現金流與配息能力持續轉強。

  • 董事會同意以不超過5億美元認購Anthropic普通股，並以不超過5億美元認購OpenAI特別股。兩案的股數、持股比率與完成時程尚未對外揭露。

  • 10月合併營收達5868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，前10月累計營收年增43.3%。法人認為第四季有機會挑戰財測高標，全年營收更可能突破5.6兆元。

OpenAI 台積電 Anthropic

上一則

羅大佑轟民進黨 指賴清德、卓榮泰狼狽為奸

下一則

新聞眼／廖玉蕙、謝金河翻車道歉 沈伯洋還在嘴硬

延伸閱讀

Anthropic將在美IPO 估值上看1.4兆美元

Anthropic將在美IPO 估值上看1.4兆美元
Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元

Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元
Anthropic加碼投資算力 再砸9000億

Anthropic加碼投資算力 再砸9000億
Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐