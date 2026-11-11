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最快11日公布 施振榮可望出任APEC代表

台灣新聞組／台北11日電
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APEC峰會下周將於深圳登場，賴清德總統（左三）最快11日公布領袖代表人選，宏碁...
APEC峰會下周將於深圳登場，賴清德總統（左三）最快11日公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮（右三）呼聲最高。圖為今年7月「東方領袖人物」頒獎典禮。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

APEC深圳峰會前夕，施振榮被視為台灣領袖代表熱門人選，總統府將儘速公布；政府同時強調台灣作為會員國應享有完整參與權利。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會下周將於中國大陸深圳登場，據了解，總統府最快今天公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮呼聲最高，總統府預計本周舉行記者會說明，台將以會員國立場積極參與，應對快速變動的地緣政治與全球經濟。

行政院長卓榮泰昨表示，會爭取維護國家權益，爭取任何有意義的參與，全世界也肯定需要與台灣進行經貿討論，時程、人選及內容細節，由總統府作業，會在適當時間向國人報告。外交部次長陳明祺說，有關APEC領袖代表人選，按照慣例都是由總統府公布，邀請形式基於默契，雙邊都不會對外公開。

陳明祺說，台灣是APEC完整會員國，所有權利都要得到尊重，「參與也是我們的權利」，中方承擔主辦國的責任，當初也有做出相關承諾，對於所有偏離承諾、慣例及規則的事情，外交部都會持續要求更正。

陸委會主委邱垂正說，台灣不會因為中方的阻撓打壓而退縮，也不會因為中方企圖操作差別待遇，而放棄參加這次APEC活動；他也提醒說，中方作為此次APEC峰會的主辦方，有責任確保所有會員的參與權利。

國安人士指出，作為APEC會員國，台灣積極參與會議，應對快速變動的地緣跟全球經濟，是首要考量。除了APEC會議本身，場邊的雙邊與多邊會議，向來也都是看點，這次還有美中俄峰會正在醞釀，以及在APEC會議之前就舉行的東協峰會，都可能連動發酵。

國民黨立委許宇甄說，依照慣例，總統府會在會議前三周到四周公布人選，上周也聽到府方已決定領袖代表人選，但至今未公布，究竟是人選生變，還是與對方的協調出現問題？是否因台灣28日要舉行九合一投票，企圖透過政治操作影響選舉結果？

許宇甄說，不要把能為台灣爭取國際經貿利益的舞台，當成政治操作的工具，希望盡快公布APEC領袖代表人選。

精華 FAQ

  • 據了解，總統府最快今天公布APEC領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮呼聲最高，並預計本周召開記者會說明相關安排與參與立場。

  • 政府強調台灣是APEC完整會員國，參與會議是應有權利，將以會員國立場積極出席，並爭取任何有意義的經貿參與與國際交流機會。

  • 國民黨立委許宇甄質疑，依慣例應在會議前3到4周公布人選，現在延後是否代表人選生變或協調出問題，也懷疑是否涉及選舉操作。

宏碁 APEC 卓榮泰

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