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黃仁勳出軌風波 台助美查黃樂？卓榮泰：無法回答

台灣新聞組／台北11日電
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輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳與黃樂爆出婚外情是否涉及間諜案，行政院長卓榮泰昨表示，美方正在調查，台灣也在了解，會用過去掌握的資料跟數據做佐證。至於美國在台協會（AIT）是否要求台協助調查？卓榮泰說：「這個我沒有辦法回答，不能說有或沒有。」

卓榮泰昨赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委賴士葆在質詢時追問「黃樂」的身分、來台次數？卓榮泰指出，入出境資料都有，但無法告知次數，僅說「最少一次以上」；卓榮泰表示，有些已經在調查的，不便說明，過去已經發生的紀錄都有，政府會用過去掌握的資料紀錄來印證各方調查。

至於AIT是否要求台灣協助調查？卓榮泰表示，「這個我沒有辦法回答，不能說有或沒有。」

陸委會主委邱垂正說，黃仁勳案的相關事實證據仍在釐清，政府在缺乏清楚的事實證據下，現階段不方便評論。

內政部長劉世芳昨受訪時表示，國安單位正在調查中，內政部會配合國安單位。

廣達副董事長梁次震低調表示，對於是否牽涉到洗產地、走私晶片的狀況並不清楚，但相信黃仁勳一定會站在美國、台灣立場，不會背叛，因此並沒有過多擔心。

黃仁勳 卓榮泰 間諜

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