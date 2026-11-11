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廈金大橋廈門段報喜 海上主線橋合龍貫通

台灣新聞組／綜合11日電
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廈金大橋（廈門段）海上主線橋於10日凌晨順利合龍。（圖／取自央視新聞）
廈金大橋（廈門段）海上主線橋於10日凌晨順利合龍。（圖／取自央視新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

廈金大橋廈門段海上主線橋完成合龍，主體結構已建成，後續將進入橋面與機電收尾，預計今年底可望通車。

央視新聞報導，10日凌晨，隨著最後一榀鋼箱梁吊裝到位，廈金大橋（廈門段）海上主線橋順利合龍，象徵廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成，項目進入通車前的收尾階段。廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通後，預計今年底即可建成通車。

廈金大橋以廈門本島為起點，經翔安新機場，最終目標是連接金門，因此規劃分為「廈門段」與「金門段」。「廈門段」連接廈門本島與大嶝島（銜接翔安國際機場），「金門段」由大嶝島通往金門縣，但迄今仍未獲我方同意。

按大陸方面規畫，廈金大橋全長約19.6公里，包括海上主線橋、支線橋和陸地隧道等工程。其中主線全長十七點三四公里，跨海段為雙向八車道，設計時速一百公里。

廈金大橋（廈門段）2023年10月動工‌，‌2024年1月全線主體工程全面開工‌。央視新聞報導，最後這一榀鋼箱梁重達3318噸，體量大、吊裝精度高，基準溫度要控制在約攝氏22℃，施工人員用5500噸級浮吊船將鋼箱梁吊起，送入合龍口，再通過千斤頂同步控制進行精調。

報導稱，為保障這塊「巨無霸」運輸吊裝期間安全和過往船舶順暢通行，大陸海事部門現場護航。採用「遠程管控+現場監護」立體保障模式，在守住吊裝安全底線的同時，最大限度減少對轄區正常通航的影響。

此次合龍的劉五店航道東側非通航孔橋是廈金大橋（廈門段）海上主線橋最後一個合龍橋段。全長約14.2公里的海上主線橋由觀音山互通主線橋、劉五店航道橋、金通航道橋等12個橋段構成。隨著海上主線橋的合龍，橋面、機電、交安等各項配套工程施工也在加緊進行。

精華 FAQ

  • 10日凌晨，廈金大橋（廈門段）海上主線橋完成最後一榀鋼箱梁吊裝後順利合龍，代表主體結構建設已完成，工程正式進入通車前的收尾階段。

  • 依大陸規劃，廈金大橋全長約19.6公里，分為廈門段與金門段；主線長17.34公里，跨海段採雙向8車道，設計時速為100公里。

  • 因最後一榀鋼箱梁重達3318噸，吊裝精度與安全要求極高，施工需以5500噸級浮吊船配合千斤頂精調，海事部門也以遠程管控與現場監護保障通航。

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