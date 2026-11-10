最親台的美科技業CEO 台系鏈最怕黃仁勳下台

Nvidia輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，黃仁勳長期深度連結台灣科技供應鏈，若其因風波離開輝達決策層，恐使輝達與台灣合作出現變化。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳 身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。

在AI大鳴大放之前，蘋果是台灣科技業最大的訂單來源與成長動能，但iPhone、iPad、MacBook等蘋果硬體橫掃全球市場，蘋果相關執行長包括賈伯斯、庫克，都從未正式到訪台灣，只有前任營運長傑夫·威廉斯（Jeff Williams）與現任營運長薩比·汗（Sabih Khan）曾來台拜會台積電與鴻海等夥伴。

2022年底，隨著Open AI採用輝達的AI晶片平台，發布大語言模型ChatGPT，引爆全球AI浪潮，黃仁勳頓時成為AI時代硬體的領頭羊，以一代教主身分，帶領台灣供應鏈衝刺AI產業，為台灣科技產業再造新時代榮景。

環顧美國科技巨頭，沒有一個CEO 像黃仁勳這樣常到訪台灣，甚至全輝達都反對的狀況下，他力排眾議，堅持要把海外總部設在台灣，當然，這與他台灣出身有關，不過，同樣是台灣出身的超微執行長蘇姿丰，也沒有像黃仁勳這麼勤跑台灣。

黃仁勳對台灣科技產業的貢獻，是把台灣科技業的產值拉高，過去在PC時代，台灣科技業致力降低成本，但是在AI時代，台灣科技業專注的是把尖端產品做出來，帶動營收與獲利同步創新高。

黃仁勳不僅對台灣科技廠商的業績貢獻巨大，對股價也有強力拉抬作用，沒有一位CEO會把供應鏈廠商放在自己演講的背板上，而且多次公開宴請供應鏈廠商，就是要拉抬廠商的股價跟著業績同步上揚。

黃仁勳每年幾乎都會造訪台灣數次，最近一次在今年8月下旬快閃，被民眾目擊出現在台北街頭購物。據了解，當時他主要前來與台積電創辦人張忠謀聚餐。前一次則是在今年的台北國際電腦展期間，擔綱自家GTC Taipei主題演講，並舉行全球媒體問答，同時現身為合作夥伴站台。更早前則是今年初來台參與輝達台灣分公司尾牙。