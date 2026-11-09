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峰會18日登場 台仍未公布APEC代表 藍質疑政治操作 綠：問題在大陸

台灣新聞組／台北9日電
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2026年亞太經濟合作會議（APEC）峰會將舉行，但總統府至今尚未公布領袖代表，...
2026年亞太經濟合作會議（APEC）峰會將舉行，但總統府至今尚未公布領袖代表，國民黨立院黨團書記長許宇甄呼籲賴清德總統放下政治算計。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

APEC峰會將在大陸深圳舉行，台灣領袖代表人選卻延後公布，引發藍綠攻防；藍營批評是政治操作，綠營則指問題在主辦國限制。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會18日將在中國大陸登場，總統府有別於過去多在峰會前半個月宣布領袖代表人選，今年卻遲未公布。據了解，由於今年是大陸舉辦，台方刻意延遲公布時間，避免出現不必要的「變數」。

不過，國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，府方遲遲不公布，究竟是人選出現變數，還是雙方協調出了問題？她表示，外交是攸關國家利益的大事，絕對不能淪為執政黨內部政治操作的工具，賴政府不要想用APEC議題影響選情，就刻意延後公布人選。她呼籲賴總統應放下政治算計，立即開誠布公，宣布APEC領袖代表。

APEC峰會將於18、19日在大陸深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京之後，大陸第三次舉辦APEC峰會。

賴清德總統上任後，台方過去兩次APEC領袖代表皆為總統府資政、台杉投資董事長林信義；府方對外公布人選的時間點，則大約是峰會登場前半個月。

距離峰會已不到10天，今年府方對外公布領袖代表的時程較往年延後。據了解，關鍵在於今年主辦國是大陸，台方對於陸方是否矮化、打壓台方，以及領袖代表人選、台方參與權益等，十分謹慎小心；為了避免不必要的「變數」，領袖代表人選將刻意延遲對外公布，不過由於峰會舉辦時間逼近，預計賴總統近日就將對外公布人選。

許宇甄指出，APEC是台灣參與國際經貿合作最重要的多邊舞台，過去幾年，無論外交局勢如何變化，府方多在會議前三至四周便向國人公布領袖代表，讓代表團與相關部會有充裕時間準備，如今峰會迫在眉睫，總統府卻罕見靜默、打破慣例，令人匪夷所思。

民眾黨團總召陳清龍也表示，APEC是重要的國際經貿舞台，有助於拓展台灣的國際空間，希望賴政府盡速挑選適當人選，並及時向國人說明。

民進黨立委鍾佳濱則認為，現在不是台灣想派誰就派誰，問題恐怕出在今年的主辦國，「這是很無奈的國際現實」。

精華 FAQ

  • 據了解，因今年主辦國是大陸，台方對陸方是否矮化、打壓，以及代表權益等問題特別謹慎，為避免出現不必要變數，才刻意延後對外公布人選。

  • 許宇甄質疑，遲不公布是人選有變數，還是協調出了問題，並批評外交不該淪為執政黨政治操作工具，要求賴總統盡快公開宣布代表。

  • 鍾佳濱認為，這不是台灣想派誰就能派誰，真正問題恐怕出在今年主辦國的安排與限制，屬於很無奈的國際現實，台方只能審慎因應。

APEC 賴清德

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