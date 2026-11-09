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第二批新購F-16抵台 首度由女飛官飛返 國防部另編428億元購買電戰系統

記者尤聰光程嘉文／台北9日電
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台灣向美採購F-16C/D Block 70戰機，8日第二批共三架新機降落台東志...
台灣向美採購F-16C/D Block 70戰機，8日第二批共三架新機降落台東志航基地。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣第二批3架新購F-16C抵台，首度由女飛官蔣惠宇少校飛返受矚目；同時國防部另編428億元補強電戰與武器採購，以完善新機戰力。

台灣向美國採購66架F-16C/D Block 70戰機，上月2日已飛回第一批兩架新機，昨第二批共3架新機順利降落台東志航基地，因為執行任務的飛官來自美國亞利桑那州土桑基地、負責訓練台灣空軍的21中隊，降落後，飛官特別比出「21」手勢呼應中隊番號。其中，編號「6732」戰機為女飛官，特別受矚目，軍中人士透露是國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校，也是首位跨洋飛行的女飛行員。

第二批3架抵台新機編號分別為「6729」、「6731」及「6732」，不少航迷早早就在志航基地外圍選好位置、架起相機守候。

不過，除了戰機交付進度，相關電戰系統及作戰支援裝備的採購，也攸關新機能否發揮完整戰力。

目前已經返台的5架飛機均為單座F-16C。外界好奇後續交機時程，空軍司令部政戰主任虞德忠中將說，在美方專案辦公室與相關部門協力下，已經建立穩定生產與交運流程，後續將依計畫推展部隊接裝訓練，逐步達成初始作戰能力（IOC）。消息人士透露，第三批飛機有機會本月底返台，但若趕不及在耶誕假期前，就要拖到明年初。

不過，66架新機的完整戰力還涉及額外軍購。除2472億元（台幣，下同，約75.96億美元）特別預算，國防部另編列428億元，採購「作戰支援莢艙暨武器彈藥」。軍方指出，原特別預算僅編列22套電戰莢艙，約為戰機數量的三分之一，後來空軍評估認為應該達到每架飛機都有，因此另外建案採購44套。

台軍方選用的F-16電戰系統，是美商L3-Harris公司的ALQ-254「蝮蛇之盾」。然而ALQ-254也遭遇開發延宕：上月12日在立院國防委員會，空軍參謀長李慶然承認，F-16電戰系統軟體還在研發中，目前返台飛機「部分硬體已裝上」。

蔣惠宇目前服務於空軍第七聯隊（台東）的46作戰隊。她先前受訪表示，飛行是自己的夢想，「要飛就要飛最好的」，因此選擇挑戰最大的戰鬥機。同僚對她的評語，幾乎都是「不讓鬚眉」，例如為了對抗空戰中急轉彎產生的高G力，必須鍛鍊肌群，蔣惠宇健身重訓往往比男性同袍還積極。

空軍近年畢業完訓的新科飛官，很高比率都派往F-16部隊。目前在嘉義、花蓮、台東等3個F-16聯隊，已有約十位女飛官。

8日駕戰機返台的飛官，包括國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校。（本報資料照片）
8日駕戰機返台的飛官，包括國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 第二批共有3架F-16C新機抵達台東志航基地，其中編號6732的戰機由女飛官駕駛，最受外界關注。軍中人士指出，她是國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校，也是首位跨洋飛行的女飛行員。

  • 因為新購66架F-16要發揮完整戰力，還需要電戰系統與作戰支援裝備。國防部另編428億元採購作戰支援莢艙暨武器彈藥，並將電戰莢艙數量加購至44套，讓接裝後的戰機更接近每架都有配備。

  • 空軍司令部表示，在美方專案辦公室與相關部門協力下，已建立穩定生產與交運流程，後續將依計畫推展部隊接裝訓練，逐步達成初始作戰能力。消息也稱第三批飛機可能在本月底或明年初返台。

國防部

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