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黃仁勳認外遇 台律師開轟「男人有錢多作怪」道歉難彌補

記者陳穎／即時報導
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輝達執行長黃仁勳坦承外遇。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳坦承外遇。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳傳出外遇風波後，律師李怡貞以尖銳語氣評論，並提醒若屬實恐不只影響婚姻，也可能波及企業與海外布局，建議先尋求法律與心理協助。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳驚傳外遇風波，台灣家事律師李怡貞看到相關消息後發文評論，直言「男人有錢多作怪，自古以來就是不會變的樣子」，更語帶諷刺表示，黃仁勳若真的涉及婚外情，恐怕不只是家庭問題，還可能牽動公司及海外布局。她也提醒，面對另一半外遇，應先尋求律師及心理諮商師協助，不要急著攤牌或做出離婚決定。

李怡貞表示，日前看到黃仁勳女兒以「家庭因素」為由，突然取消相關商業訪問行程，當時就猜測事情可能不單純，後續相關報導曝光，讓她忍不住感嘆：「男人有錢多作怪，自古以來就是不會變的樣子。」她認為，黃仁勳一路創業打拚，好不容易建立事業版圖，若因感情問題造成家庭傷痕，即使事後道歉，也未必能彌補傷害。

針對外界傳出事件可能牽涉外國間諜陰謀，李怡貞也提出自己的看法，認為若相關情況屬實，影響恐怕不只限於夫妻關係，還可能牽動企業機密及海外布局，甚至波及台灣。不過，相關指控及是否涉及間諜活動，仍有待可靠消息與正式調查釐清，不能僅憑傳聞下定論。

李怡貞也以較為尖銳的語氣評論黃仁勳的婚姻風波，提到「臨老入花叢」，並以「兔子不吃窩邊草啊黃仁勳」調侃對方。她還提到，若相關傳聞屬實，至少目前看來沒有私生子問題，稱之為「不幸中的大幸」，言詞引發討論。

不過，她也將話題拉回婚姻與家庭，認為這起事件或許讓不少面臨伴侶外遇問題的人有所感觸。她建議，若發現另一半有婚外情，應先尋求專業律師及心理諮商師協助，釐清自身權益與家庭狀況，不要在情緒激動時貿然攤牌，更不必急著決定是否離婚。

李怡貞提醒，面對婚姻危機，除了處理感情問題，也應留意子女及家庭財產權益，先與專業人士討論、做好自我保護，再決定下一步。

精華 FAQ

  • 她直言「男人有錢多作怪」，認為這類婚外情若屬實，往往不只是感情問題，也可能把家庭、名聲與事業一起拖進風波，引發更大後果。

  • 她指出，若事件涉及更敏感的外部因素，可能牽動企業機密、海外布局，甚至波及台灣；因此在正式調查與可靠消息出來前，不能只憑傳聞下定論。

  • 她建議先找律師了解權益，再找心理諮商師整理情緒，不要在憤怒下急著攤牌或決定離婚，同時也要顧及子女、財產與家庭整體安排。

輝達 黃仁勳

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