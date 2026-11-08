我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

看川普敗選 政客發言應講事實別「憑感覺」

記者蕭白雪
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院院會6日三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正...
立法院院會6日三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正案」，將老農津貼加碼至每月1.5萬元。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

本文主張政治人物面對選舉與政策爭議時，應以事實和數據說話，勿靠猜測、誤導或情緒動員，否則終將失去民眾信任。

隨著選情加溫，不僅候選人一言一行要接受檢驗，執政者的政策、作為同樣都要接受檢驗，但提供給大眾檢驗的內容不該是「用猜的」，更不應是「憑感覺」，甚至發現對執政黨不利時就蓋牌，政治人物若只想透過認知作戰、老是傳播不正確的訊息，應該看看美國總統川普這次期中選舉的下場。

65歲以上民眾是否免繳健保費，原本已有多個縣市有條件執行，也是今年地方選舉中，多名綠營候選人的政見，但當立法院在野黨透過修老人福利法、希望讓全國有一致性作法時，賴總統一方面讚揚屏東縣長周春米提出的這項照顧老人健康的作法、另一方面又讓中央政府打世代仇恨牌，無視許多年輕世代要幫忙繳長輩健保費的負擔，甚至在法案條文上的解釋採取扭曲、誤導民眾的方式，最後仍祭出行政院不副署的老招。

事實上，目前全台22縣市中，已有16縣市提供長者健保費補助，僅六縣市長者未獲得保費補助，如果健康平權是執政黨真心在意的事，為何會讓老人因為居住在不同縣市、地方政府財力的差距，而受到差別待遇？

老農津貼是當年民進黨率先提出的政策，今年初行政院還提出要修法提高到每月1萬元台幣，如今面對在野黨加碼，行政院除批評違憲外，依舊欠缺與在野黨溝通的能力與心意，只顧選情、不顧民情。

政府資訊公開透明，是民主國家接受監督的基本要件，但當綠營多次抨擊目前台北市的兒虐事件、營養午餐等問題，民進黨台北市長候選人、號稱犯罪學研究專家的沈伯洋竟可以在受訪時，手上沒有數據、就敢於「用猜的」批評台北是六都兒虐第一。當政治人物可以口說無憑、任意揣測就評論，只為攻擊對手，選民能相信他有能力做出精準決策與政策嗎？

憑空想像、悖離事實的激進言論，確實可散布恐懼，也讓許多政治人物習慣空口說胡話，其中，川普更是憑感覺隨意亂說話的翹楚，但看看、想想川普在這次期中選舉所獲得的教訓，豈能不戒之、慎之！

民進黨台北市長候選人沈伯洋。(記者曾吉松／攝影)
民進黨台北市長候選人沈伯洋。(記者曾吉松／攝影)

精華 FAQ

  • 文章認為政治人物在選舉與執政過程中，都應該以事實、數據和透明資訊發言，不可憑感覺、亂猜或刻意誤導民眾，否則只會傷害公信力。

  • 文章指出長者健保費補助在各縣市做法不一，顯示政策缺乏一致性；同時批評老農津貼議題上，執政黨只顧選情、缺少與在野黨溝通，也未展現解決問題的誠意。

  • 作者以沈伯洋受訪時未拿數據卻推測台北市兒虐排名為例，批評政治評論不能口說無憑；再提川普期中選舉失利，提醒靠激進言論與不實訊息終究會付出代價。

期中選舉 民進黨 川普

上一則

北高連線帶動選戰氣勢 藍營啟動區域聯防 催「沉默藍」出門投票

下一則

台兒童交通事故 2025年日均34童死傷 民團籲提升駕駛人訓練

延伸閱讀

新聞評論/不副署老福法 卓榮泰準備放生綠選將？

新聞評論/不副署老福法 卓榮泰準備放生綠選將？
觀察站╱北高藍綠辯論後氣勢翻轉 誰該「戒慎恐懼」

觀察站╱北高藍綠辯論後氣勢翻轉 誰該「戒慎恐懼」
新聞評論/一場不對稱選戰 別讓虛偽政客在失焦中騙走你的票

新聞評論/一場不對稱選戰 別讓虛偽政客在失焦中騙走你的票
新聞評論／兒虐數字用猜的 沈伯洋意圖影響選舉？

新聞評論／兒虐數字用猜的 沈伯洋意圖影響選舉？

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了