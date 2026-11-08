美期中選舉後…民主擬延續監管AI建設 學者：台鏈添變數

華邦電董事長焦佑鈞表示，2029年可能成AI投資景氣是否轉折的關鍵時點。(記者簡永祥／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉後民主黨延續AI資料中心監管，市場憂建置放緩衝擊美股、景氣與台鏈，但法人認為政策多屬遞延而非取消。

美國期中選舉 結果出爐，民主黨在勝選後表示，將延續與監管火熱的AI資料中心（AIDC）建設，造成美股 一度潰堤，震及亞股。法人指出，AIDC建置速度放緩，美國景氣動能降溫，通膨力道也會減輕。學者則提醒，若AI建設放緩，台灣出口與供應鏈 企業未來業績展望可能受影響。

永豐投顧分析，AIDC建設本來就造成水電等基礎建設需求緊張，美國民間早有反對聲浪，因此期中選舉前，已有部分聲音期待換黨執政以改變進程，觀察市場走勢，10月初即已發生轉折，意味著市場提早探知選舉可能的結果。

富蘭克林證券投顧指出，美國期中選舉結束後須留意兩大關鍵要點，首先是國際地緣政治情勢，美伊情勢格外關鍵，若油價回落，將有助緩解通膨及聯準會2027年大幅升息的必要性。

其次為AI投資，民主黨勝選可能收緊AI監管，但AI發展攸關美國國家競爭力為兩黨共識，民主黨立場並非終止AI發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，避免影響居民水電費用，預期AI資料中心興建僅是遞延並非取消，隨政策明朗，利空有望鈍化，11月輝達財報、Anthropic IPO上市也將牽動投資信心。

短線市場將持續消化藍潮帶來的潛在政策影響，不過，在參議院60票程序門檻及總統否決權制衡之下，富蘭克林證券投顧預期，選舉結果對於推動重大政策轉向的空間仍相對有限。

法人指出，民主黨並不是反對AI，市場過度標籤造成恐慌，AI牛市始於民主黨（拜登）執政期，民主黨黨內共識是「AI要付自己的帳」；然而，AI建置放緩影響不只產業面，當AI建置速度變慢後，則景氣及通膨都將受到限制，則2027年聯準會再升息的機率反而降低。

中央大學經濟系教授吳大任認為，民主黨並非反對AI建設本身，而是反對AI發展造成碳排及永續問題的惡化，例如AIDC需要大量的電力，若大量使用天然等化石燃料，碳排增加，不利淨零目標的推進，民主黨較為關注環保議題，若州政府未來提高環保要求，將不利新增廠房。

華邦電董事長焦佑鈞指出，2027、2028年AI資料中心建置需求相對明確；不過，他認為，2029年可能成為下一波景氣下行循環的關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。他表示，過去半年至一年，市場已開始關注雲端服務業者大幅擴張資本支出所帶來的現金流壓力，一旦資金不足，投資速度勢必放緩。他認為，2029年並非已確定出現景氣反轉，而是AI資料中心投資能否延續高速成長的重要觀察關卡。

至於DRAM（動態隨機存取記憶體）價格持續攀升，焦佑鈞說，任何事情都有極限，記憶體價格也不例外。他直言：「我希望它到頂。」因記憶體持續漲價，雖然有利原廠獲利，卻可能進一步傷害手機、PC（個人電腦）等消費性電子市場需求。他強調：「飯不能一家吃」，不能讓做AI的人把所有飯都吃光，其他人卻沒有飯吃。