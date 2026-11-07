台勞資三度協商仍無共識 美光獎酬系統下周上線

美光桃園工會6日與公司進行第三次協商，雙方何時能達成共識，牽動美光後續在台資本支出與產能布局。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美光與桃園工會就分潤制度三度協商仍無共識，資方將先上線獎酬查詢系統再開第四次會議，外傳桃園新廠計畫暫緩則未獲證實。

外傳美光 科技因勞資糾紛，暫緩桃園擴建新廠計畫。美光科技昨與桃園工會進行第三次勞資爭議調解，桃園市長張善政 親自出席，但仍無結果。桃園市勞動局表示，美光依員工訴求正在開發員工獎酬計算系統，讓員工查詢季度可領取獎金金額，預計下周上線，勞資雙方同意等新系統上線後，17日下午5時舉行第四次協商會議。

美光勞資爭議起因於桃園工會不滿分潤機制不透明，提出以營業利益15%為基礎的分潤制度，勞資雙方10月21日首度協商破局，隔天工會幹部發動警告性罷工，10月27日二度協商仍無共識；前天傳出美光桃園新廠計畫暫緩，美光科技未證實。

美光桃園廠勞資雙方昨下午2時在桃園市勞動局舉行勞資爭議調解，張善政出席後表示，過去數月透過正式會議、私下管道協調雙方，協調會上「雙方溝通有往前推進」，此案是美國在台最大投資案，盼能順利進行，也盼美光員工能獲得合理分潤。

據了解，美光勞資調解前兩次都無共識，昨協調會上資方首度鬆口，正在開發員工獎酬計算系統，讓員工可清楚掌握分潤與獎金具體數字，勞資雙方才繼續談下去。

美光桃園工會表示，公司會中未提供分潤數字，強調會違反證券交易法規，卻答不出具體條文，唯一聽取工會建議的是季獎金查詢系統，預計下周一上線，供全球6萬名員工查詢，可估算每人第一季新制度獎金金額；下次會議盼公司能提出具體數字、法條，也將表達會員對新方案的意見。

美光昨表示，與桃園工會6日進行調解，桃市府已安排下次調解會議；此前已與台中工會達成協議，該工會代表的員工、生產規模占美光在台營運最大比重。

對於外傳美光因此勞資糾紛而暫緩桃園新廠計畫，美光未證實也未否認，經濟部在6日勞資會議後表示，將與勞動部及地方政府，共同協助雙方持續溝通，兼顧員工權益及企業永續經營，共創雙贏。

針對美光是否暫緩投資，經濟部表示，個別廠房工程及後續規畫，以公司對外說明為準。至於美光投資計畫延宕後對相關產業的影響評估，經濟部則不回應。

經濟部統計，美光長期深耕台灣，累計投資已達台幣1.6兆元，在台聘僱約1.5萬名員工，是台灣最重要的外商之一，也是人工智慧（AI）世代重要的產業合作夥伴。經濟部並表示，政府向來積極協助美光在台投資，未來也將持續提供必要協助，支持美光在台長期發展、持續投資台灣。