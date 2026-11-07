巴布亞紐幾內亞逼撤館 台灣關閉代表處撤離人員

台外交部決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 巴布亞紐幾內亞要求台灣駐處關閉並驅離人員後，台灣決定主動撤館、調整雙邊合作，同時停止採購巴紐LNG以回應壓力。

巴布亞紐幾內亞外交部7月以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作」，近日又加碼要求台灣駐處人員限期離境。中華民國外交部數月交涉未果，昨天宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並全面檢討及調整雙邊合作關係。

台外交部指出，巴紐政府近日再度片面要求台灣駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境及推動關閉台灣駐處。

台外交部表示，台灣多年來秉持互惠互利及協助發展的精神，在經濟、農業、醫療衛生及人才培育等領域，持續提供巴布亞紐幾內亞實質協助，為當地人民福祉及國家發展作出貢獻；然而，巴紐政府近期一連串作為，已嚴重影響雙方長期合作所建立的互信基礎，也反映中國持續運用政治壓力及經濟影響力，干預他國外交決策、打壓台灣國際空間。

外交部強調，各國應有權自主決定與台灣往來及合作方式，不應受第三方政治脅迫與操弄；此次巴紐政府的決定，再次凸顯中國以政治及經濟手段干預他國自主外交決策、破壞國際互信與公平原則的作為。

此外，台灣已停止透過現貨市場採購巴紐液化天然氣（LNG），2026年上半年原規畫採購約50萬公噸，未來也不再簽訂新的現貨採購合約。外交部表示，台灣採購量約占巴紐LNG出口總量三分之一，此次調整將影響巴紐出口及外匯收入，但台灣已尋得替代氣源，確保能源供應穩定。

路透報導，Ueno Bank成立於2021年，近年透過行動裝置優先的經營模式迅速崛起，被譽為巴拉圭最有名的數位金融成功案例之一。截至今年6月，該行擁有約300萬名客戶（巴國人口約650萬），並管理高達8.5億美元的公共資金。

潘尼亞在2023年擔任總統後，大量政府公共資金注入Ueno Bank，且任命Ueno前身Financiera Ueno的負責人卡瓦洛出任中央銀行總裁。經監管機構調查發現，Ueno涉嫌向大股東關係企業進行超額違法放款。在修正資產與帳目後，該行資本適足率驟降至法定最低要求的一半以下。央行於11月初強制接管，Ueno系統與App全面停擺，導致數百萬民眾資金遭凍結。

儘管潘尼亞請辭，國會眾議院仍一致通過彈劾案。巴國檢察總長已對潘尼亞及相關官員展開刑事調查，並已逮捕Ueno多名高層並起訴；央行總裁卡瓦洛亦已請辭下台。

潘尼亞請辭後，依憲法副總統阿里亞納將接任總統，並完成總統任期至2028年。對此，巴國媒體指出，阿里亞納預料將延續與台灣、美國及以色列的戰略合作夥伴關係，核心外交政策不會改變。