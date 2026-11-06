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張俊傑海上逃亡價碼1500萬 漁網覆身 海巡登船安檢竟未察

記者張宏業游明煌／台北6日電
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開船載張俊傑脫逃的陳華亭身分是大陸漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，檢警不排...
開船載張俊傑脫逃的陳華亭身分是大陸漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，檢警不排除他是受中共指令行事。(記者張宏業／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

張俊傑在黑幫與船員接應下，從基隆漁港躺在甲板以漁網遮身偷渡出海，海巡安檢疏漏引發國安疑慮，檢方正追查幕後金主與中共介入可能。

立法委員高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，檢方查出，他10月28日從基隆正濱漁港偷渡，先登上漁船「錢春168號」，再轉搭「滿瑞富6號」，躺在甲板上以漁網藏身。大陸籍船長陳華亭將船開至海峽中線後，張由大陸漁船接走。海巡署拘提陳及4名漁工，並約談人頭船主黃新嘉、船東李鳳嬌，7人昨天移送北檢複訊。李鳳嬌10萬(台幣，下同)交保、限制出境出海，3名印尼漁工聲押。

張未躲進漁船密艙，而是躺在甲板右舷，以漁網覆蓋身體。海巡署登船安檢時，僅以手電筒照射便下船，讓張輕易偷渡，形同國安破口。

陳華亭原是大陸籍漁工，實際上卻是「滿瑞富6號」船長。情資顯示，張俊傑逃亡價碼已從1200萬元提高至1500萬元，陳是否受指示載送張、有無對價關係，及幕後操盤者身分，都是檢方調查重點。檢警不排除陳受中共指令鋌而走險。

檢方調查，張逃亡前已安排妥當，從南往北移動時，每到一處都有3至4輛車交替接應，為躲避監視器，張多坐後座，甚至藏身行李廂。抵達正濱漁港後，他先登上「錢春168號」，10多分鐘後再轉搭「滿瑞富6號」，兩艘船先後啟航，讓檢警一度誤判張的逃亡船隻。

檢方分析船隻經緯度，發現陳華亭10月29日下午4時已將張載至海峽中線，由大陸漁船接走，30日再駛回基隆。張每處停留不超過3天，檢警掌握行蹤始終落後3至4天，11月2日追到正濱漁港時，已來不及攔截。張被汽車載到現場到被帶上漁船，前後僅12分鐘。

張俊傑9月6日在竹聯幫要角「小麥可」陳威達協助下，於大安森林公園破壞電子手環逃逸，期間至少兩度聯繫船東安排偷渡，甚至已登船，最後因海防嚴密等因素放棄。

張逃亡期間，警方數度攻堅卻撲空，屋內茶水仍是溫的，懷疑有人通風報信。海巡署也將自檢，清查有無人員放水護航。

張俊傑涉共諜案遭依國安法通緝，在黑幫協助下逃亡兩個月，期間不斷 有人提供車輛、食宿、電話及金錢等補給，最終成功偷渡。檢方前天在南部逮捕提供住宿的王詒婷及其男友，聲押獲准，王女是全案唯一遭羈押的女性。

精華 FAQ

  • 他先搭上「錢春168號」，再轉乘「滿瑞富6號」，全程躺在甲板右舷並以漁網覆身。船隻開到海峽中線後，由大陸漁船接走，成功逃離。

  • 海巡署登船安檢時，僅以手電筒照射便下船，未察覺張俊傑藏身甲板，讓他輕易偷渡成功。外界因此質疑安檢流於形式，甚至可能存在放水護航。

  • 檢方除追查張俊傑偷渡價碼已升至1500萬外，也在釐清陳華亭是否受指示載送、是否有對價關係，以及幕後操盤者身分，並不排除涉及中共指令。

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