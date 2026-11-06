被控拿中資介選 台退將臧幼俠涉反滲透法交保、砍75%月退俸

國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章，他另涉反滲透法被雄檢聲押，法官以70萬元交保候傳。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 退役少將臧幼俠被控接受中資介入選舉，招攬選民赴陸並在台辦餐會拉票，雄檢依反滲透法偵辦後，法院裁定70萬元交保。

曾赴香港 起立聆聽中華人民共和國國歌的退役少將臧幼俠，因違反兩岸人民關係條例，被裁罰停止75%的月退俸5年，檢調另查出他曾招攬選民赴陸，並於今年3月起在台灣舉辦多場餐會，要求與會者支持特定陣營，反對「獨派」勢力，高雄地檢署依反滲透法約談，複訊後聲押。高雄地院認無羈押必要，裁定70萬元（台幣，下同）交保候傳，限制出境出海。

臧幼俠曾任國民黨 黃復興黨部主委，目前為台灣振興中華民族文化暨經濟促進協會理事長、高雄市台灣振興中華民族暨文化促進協會實際負責人。

檢調查出，臧幼俠透過任職的協會，與中共中央統一戰線工作部直接指導與管理的「黃埔軍校同學會」合作，去年6月起，多次招攬軍校同袍、選民前往大陸，旅遊團抵達後，由各省統戰部、台辦及黃埔軍校同學會等官員安排接待，由中方全額支付食宿、交通、飲宴及參訪等行程費用。

今年3月起，因年底將舉行九合一大選，臧幼俠被控受中共資助及指示，在台灣舉辦多場餐會，要求與會者支持特定政黨候選人，不要支持特定「獨派」人選，企圖影響地方公職人員選舉的公平性與結果。

雄檢接獲情資，本月3日指揮調查局國安站、高雄市調查處等多個單位兵分多路搜索，在屏東、花蓮、新北、桃園、高雄、新竹等地搜索14處、傳訊22人到案。其中郭姓幹部等5人經檢方複訊後，以5至10萬元交保，並限制出境。

臧幼俠部分因檢調懷疑其資金由陸方出資，有介選疑慮，依反滲透法聲押。法院開庭，認相關金流仍待釐清，臧無羈押必要，裁定70萬元交保，並限制出境出海。