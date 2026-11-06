民主黨將施壓批准對台軍售 白宮前官員：明年可能有進展

空軍因應美對台軍售，將增編一個愛國者飛彈營。圖為在台北市機動部署的愛三飛彈發射車。（記者洪哲政/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉後掌握國會，議員表態將利用撥款與聽證施壓川普推動對台軍售，專家則認為川普年底前不易動作，明年初或因對中會談出現進展。

美國民主黨 在期中選舉大勝掌握國會，民主黨議員已表明將施壓美國總統川普推動對台軍售 。白宮 前官員韋德寧說，川普仍將致力維持美中關係穩定，對台軍售可能明年有進展。

民主黨眾議員史坦頓是眾院外交事務委員會及中國問題特別委員會成員。他希望眾院撥款委員會運用撥款權，敦促川普不再拖延140億美元對台軍售案，並結束與伊朗的衝突。

他說：「我們擁有的頭號權力，就是決定資金資源花在哪裡。我們可以有效運用這項權力，推動我認為更符合美國優先事項的政策。」

國防部長顧立雄昨天在立法院受訪表示，美國國會向來不分黨派支持台灣強化自我防衛能力，政府將持續與美國會議員溝通；國防部也會與美國防部保持密切聯繫，確保相關軍售案落實。

曾於布希政府擔任白宮國安會中國事務主任的韋德寧對中央社表示，「美國與中共戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員肯納接下來可能會成為該委員會主席，可能看到他就美對台支持、對中晶片銷售等議題舉行許多聽證會。他也坦言，不確定這能否改變川普政策。

他分析，考量到川普預計十二月將在佛州舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會再度與大陸國家主席習近平會晤，因此川普非常不可能在今年底前推動對台軍售。

他說，如果川習今年底在深圳ＡＰＥＣ峰會及Ｇ20峰會進展順利，明年初是一個可能的時間點，「可以預見，川普會決定這是安排對台軍售的好時機」。

布魯金斯研究所資深研究員卡根（Robert Kagan）警告，伊朗戰爭消耗美軍飛彈庫存、排擠亞洲海軍兵力，加上川普期中選舉受挫，中國大陸和俄羅斯可能認為川普「來日無多」，未來兩年會更加囂張。

卡根也質疑川普對大陸態度。他說：「我認為，川普現在唯一感興趣的就是和中國達成經貿協議。我不認為他有意對抗中國，但這反而會讓中國行事更加跋扈。」

卡根認為，川普選後處境可能影響北京和莫斯科的盤算。他說：「如果大家都看得出來，川普的政治生命已來日無多，美國也可能逐漸恢復常態。俄羅斯和中國可能會覺得，要採取行動就得趁未來兩年。」