我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

高金素梅前助理張俊傑靠「魚網隱身」偷渡成功 海巡登檢竟未察

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭協助張俊傑逃亡，遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)
「滿瑞富6號」陸籍船長陳華亭協助張俊傑逃亡，遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

高金素梅前助理張俊傑疑藉漁船偷渡，登船後以魚網遮蔽躲過海巡登檢，最終由大陸漁船接走，檢方已對涉案船長等多人採取強制處分。

台灣立委高金素梅前助理張俊傑從基隆成功偷渡，關鍵竟是一張魚網。據了解，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，遇到海巡登船檢查，張俊傑情急下即躺在甲板側邊，拿著陸籍船長陳華亭拿他的魚網蔽體，海巡人員竟未察覺，就放行漁船通過，形同國安大破口，檢方今天凌晨聲押禁見陳華亭等六人。

同案聲押包括台籍人頭船長黃新嘉、四名印尼漁工；船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。

據悉，張俊傑10月28日先登上「錢春168號」漁船，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是大陸籍船長陳華亭。張俊傑原本是坐著看海，沒多久海巡就要求登船檢查，陳華亭要張俊傑趕快躲起來，由於船上根本沒有所謂「密室夾層」，張俊傑只能躺在舺板側緣，身上蓋著魚網遮蔽，要抓他並非難事。

沒想到，海巡人員上船檢查後，只是拿手電筒揮幾下就下船，並沒有實施嚴密安檢，以致張俊傑能夠「平安」出海，讓檢警的嚴密布防瞬間破功，如此鬆散的檢查，令專案小組感到驚訝與錯愕。

據調查，10月29日下午，「滿瑞富6號」開到海峽中線後，張俊傑就被大陸漁船接走，自此揚長而去，結束2個月的逃亡生活，30日陳華亭將漁船開回台灣，檢警11月2日追到張俊傑現身正濱漁港，但為時已晚。

精華 FAQ

  • 張俊傑先後登上2艘漁船，並在海巡登檢時躺在甲板側緣，以魚網遮住身體躲避查緝，最後在海峽中線附近被大陸漁船接走。

  • 報導指出，海巡人員登船後僅用手電筒簡單照看就離開，沒有進行更嚴密的搜查，因此未察覺躺在甲板旁、以魚網掩身的張俊傑。

  • 檢方已聲押禁見大陸籍船長陳華亭等6人，包含台籍人頭船長黃新嘉與4名印尼漁工；船東李鳳嬌則以10萬元交保，並被限制出境出海。

印尼 偷渡 高金素梅

上一則

高金素梅涉違反國安法、貪汙 檢方起訴求刑14年

延伸閱讀

張俊傑海上逃亡價碼1500萬 台籍船長與4名漁工聲押

張俊傑海上逃亡價碼1500萬 台籍船長與4名漁工聲押

高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船

高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船
12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光

12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光
警追到漁港仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海

警追到漁港仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58

超人氣

更多 >
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」