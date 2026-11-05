黑白集／藍色海嘯席捲川普
本文以川普領軍的共和黨在期中選舉慘敗為主軸，指出藍色海嘯翻轉多州版圖，並強調人民透過選票制衡濫權的重要性。
AI摘要
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本文以川普領軍的共和黨在期中選舉慘敗為主軸，指出藍色海嘯翻轉多州版圖，並強調人民透過選票制衡濫權的重要性。
政治沒有永遠的贏家。兩年前川普大勝賀錦麗，遂以「川皇」姿態對全球頤指氣使，把鄰居盟友踩在腳下。兩年後的期中選舉，他領軍的共和黨被打得落花流水，參眾兩院都易手。開票夜，「藍色海嘯」席捲共和黨控制的紅州，連美股期指也驚嚇重挫。
這次民主黨的「藍色浪潮」，帶來海嘯級的翻盤。傳統深紅的共和黨鐵票區逐一變色：堪薩斯選出了近百年來首位民主黨參議員，德州發生超級震撼翻盤，南卡驚奇爆冷變藍。連同北卡和喬治亞的選舉結果，大大重塑了美國南方的政治版圖。參眾兩院的控制權易手，華府的權力洗牌，都意味川普將面對嚴酷的跛腳危機。
勝利雖然歸於民主黨，但推促這場藍色海嘯的力量，卻是來自美國人民。在川普胡作非為時，居國會少數的民主黨其實沒有太大的制衡能力，許多時候，他們只能發出微弱的批評聲音。
但川普發動全球關稅戰使自由貿易受到破壞，發動伊朗戰爭使能源陷於危機，用剝削及脅迫他國投資美國以達成「使美國再度偉大」，在在違反了美國民眾信仰的公平正義價值，也讓人民的生活更形困頓。民眾以集體意志，透過選票來削弱川普的濫權，他們才是真正的民主仲裁者。
美國這場藍色浪潮，對台灣民眾是一場絕佳演示：拒絕當執政者的應聲蟲，才是追尋民主的正途。（轉載自聯合報）
指民主黨在期中選舉中大幅勝出，不僅翻轉多個共和黨傳統優勢州，也讓參眾兩院控制權易手，形成對川普與共和黨的全面衝擊。 文中點名堪薩斯選出近百年首位民主黨參議員，德州出現超級翻盤，南卡意外變藍，連同北卡與喬治亞的結果一起重塑南方政治版圖。 作者認為，面對執政者濫權，人民不該當應聲蟲，而應以選票表達意志、發揮制衡力量；這場美國藍色浪潮可作為民主實踐的參考。
精華 FAQ
指民主黨在期中選舉中大幅勝出，不僅翻轉多個共和黨傳統優勢州，也讓參眾兩院控制權易手，形成對川普與共和黨的全面衝擊。
文中點名堪薩斯選出近百年首位民主黨參議員，德州出現超級翻盤，南卡意外變藍，連同北卡與喬治亞的結果一起重塑南方政治版圖。
作者認為，面對執政者濫權，人民不該當應聲蟲，而應以選票表達意志、發揮制衡力量；這場美國藍色浪潮可作為民主實踐的參考。
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