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兩岸公法圓桌論壇 陸政委聶鑫罕見獲准赴台交流

記者陳宥菘／台北5日電
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「兩岸公法圓桌論壇」在台北舉行，中國大陸全國政協委員聶鑫獲准出席。（取材自大陸全...
「兩岸公法圓桌論壇」在台北舉行，中國大陸全國政協委員聶鑫獲准出席。（取材自大陸全國政協官網）

AI摘要

文章摘要整理：

兩岸公法圓桌論壇在台北閉門舉行，聶鑫等十多名大陸學者獲准訪台，顯示兩岸學術交流在審慎管控下仍持續進行。

本報系聯合報掌握，「兩岸公法圓桌論壇」日前在台北舉行，這是論壇時隔八年重回台灣實體舉辦，有十多名中國大陸頂尖公法學者赴台交流，包括清華大學法學院教授、現任大陸全國政協委員聶鑫。在兩岸關係低迷之際，背景「特殊」的聶鑫獲台方同意訪台交流相當難得。

據了解，第14屆兩岸公法圓桌論壇10月17日至18日在東吳大學舉行，這場論壇由東吳大學法學院與北京清華大學法學院自2013年起共同主辦，今年採取閉門形式，主辦相當低調。知情人士指出，本次赴台交流的聶鑫，也是現任大陸全國政協委員。另一名知情人士則說，本次論壇約有十多位大陸學者獲准訪台，多數為中青世代。

根據「人民政協報」先前的專訪文章，聶鑫2013年開始就兼任國台辦兩岸關係法政問題研究基地秘書長，並於2019年成為中共統戰部黨外知識分子建言獻策專家組成員，顯示他長年深耕兩岸關係，對台灣了解甚深。

值得一提的是，兩岸公法圓桌論壇上次在台灣實體舉辦已是2018年第6屆，疫情結束後雖恢復實體會議，但因兩岸氛圍緊張、大陸學者赴台交流案卡關頻傳，論壇都在對岸舉行，直到今年才重回台北。

對於放行聶鑫訪台，陸委會回應聯合報查詢表示，目前兩岸學術教育等各領域的交流互動持續進行，相關陸籍學者申請訪台，政府都會進行專案審查，須符合專業性、關連性及必要性等要件。對於本案相關人員黨政身分，台方均有掌握。

知情人士指出，他認為政府對本次活動的態度是「審慎支持」。不過交流空間與過去相比仍有緊縮，例如並未安排其他參訪，「現在氛圍對於學術以外的活動不樂見，我們也就遵循這樣的方針」。

知情人士提到，很多學者在對岸具影響力，「當對岸在凝聚某種猜疑時，這些人會因為跟我們有友誼，而適時站出來表達兩岸善意的氛圍，對於化解兩岸緊張關係是種助力」。

近期在台舉辦的兩岸交流活動還有10月中旬文藻外語大學主辦的第21屆兩岸外語教學研討會，本月底國家圖書館主辦的兩岸公立圖書館交流機制「玄覽論壇」即將登場，多位大陸館長將訪台。

精華 FAQ

  • 因為論壇時隔8年重回台灣實體舉辦，且有十多名大陸頂尖公法學者赴台，其中包含具政協與統戰背景的聶鑫，讓外界特別關注台方放行的態度。

  • 聶鑫現任大陸全國政協委員，且曾任國台辦相關研究基地秘書長，2019年又成為中共統戰部專家組成員，顯示其長年參與兩岸與統戰相關工作。

  • 陸委會表示，兩岸學術教育交流仍持續進行，陸籍學者訪台會採專案審查，需符合專業性、關連性與必要性，並強調對相關人員的黨政身分均有掌握。

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