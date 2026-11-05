「無法核實受迫害」前央視主持人在台尋庇護遭拒 送返出發點曼谷
前央視主持人程萬軍自泰國入境台灣後跳機求援，但因無法提出具體證據證明遭迫害，遭台灣主管機關依法送返曼谷。
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前央視主持人程萬軍自泰國入境台灣後跳機求援，但因無法提出具體證據證明遭迫害，遭台灣主管機關依法送返曼谷。
前大陸官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國搭機抵台後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會昨表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。
陸委會四日指出，每年均會發生多起類似案件，政府必須要有甄別機制，不可能每一件都以暫時留置處理，「本案主要關鍵在於政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事」。到目前為止，除了當事人自己聲明內容以外，政府找不到其他第三方事證來佐證。此外，程先生「可自由出入中國大陸，也沒有被限制人身自由」。
陸委會強調，我國政府對陸籍異議人士向來抱持盡量援助的立場，但也希望各界尊重我國法律和國境管理制度。
程萬軍曾為大陸司法部「法律與生活」雜誌社官網執行總編、央視「法律講堂」節目主講人。他搭機抵台後，在機場管制區內自拍影片上傳網路求援，自述2019年曾在單位評論「亡國之君」等言論遭調查，同年因「非法經營罪」被判刑6年，出獄後為免再遭迫害而流亡海外，但因聯合國難民署駐泰國辦事處告訴他，不能保證他在等待安置期間的人身安全，遂轉往台灣尋求短期人道保護與轉送第三國安置。
移民署則已於3日表示，因當事人未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，且並無有效入境許可證件，已依規定，送返前一航點泰國曼谷。另當事人態度拒不配合，於登機過程極力抗拒，並有自傷行為，移民署乃採取必要措施以維護飛航安全。
他在抵台後於機場管制區內自拍影片求援，表示希望獲得短期人道保護，並請求將他轉送第三國安置，未依原定行程續飛。 陸委會表示，政府無法核實他所稱遭受迫害的情事，除了本人說法外也缺乏第三方事證，因此依法將他送回前一出發點曼谷。 移民署指出，程萬軍未能提出具體事證，且沒有有效入境許可證件，不符援助條件與資格；另稱其登機時曾抗拒並有自傷行為，因此採必要措施維護飛航安全。
精華 FAQ
他在抵台後於機場管制區內自拍影片求援，表示希望獲得短期人道保護，並請求將他轉送第三國安置，未依原定行程續飛。
陸委會表示，政府無法核實他所稱遭受迫害的情事，除了本人說法外也缺乏第三方事證，因此依法將他送回前一出發點曼谷。
移民署指出，程萬軍未能提出具體事證，且沒有有效入境許可證件，不符援助條件與資格；另稱其登機時曾抗拒並有自傷行為，因此採必要措施維護飛航安全。
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