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央視前主持人赴台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害

記者陳宥菘／台北即時報導
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文章摘要整理：

前央視主持人程萬軍赴台後在機場跳機求庇護，陸委會以無法核實受迫害為由，依法將他送返泰國，並強調國境管制與甄別機制。

前中國官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國搭機抵達台灣後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會今天表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。

陸委會4日發布新聞參考資料，說明有關程萬軍於桃園國際機場跳機要求台灣政府暫時留置，不符合我方規定及處理機制，主管機關已依法送返前一出發點泰國曼谷。

陸委會指出，關於程萬軍先生所稱遭中共迫害並尋求暫留台灣以待前往歐美國家一事，因為每年均會發生多起類似案件，政府基於職責必須要有甄別機制，不可能每一件都以暫時留置處理。

陸委會表示，「本案主要關鍵在於政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事」。到目前為止，除了當事人自己聲明內容以外，政府找不到其他第三方事證來佐證。此外，程先生「可自由出入中國大陸，也沒有被限制人身自由」。政府處理類似案件，有一定的審酌基礎，目前僅能依既有機制將程萬軍先生送返回泰國。

陸委會強調，程先生對執行過程的指控，主管機關有正式的說明。我國政府對陸籍異議人士向來抱持盡量援助的立場，但也希望各界尊重我國法律和國境管理制度。

程萬軍曾為大陸司法部「法律與生活」雜誌社官網執行總編、央視「法律講堂」節目主講人。程萬軍2日搭機抵台後，在機場管制區內自拍影片上傳網路公開求援。他自述2019年曾在單位評論「亡國之君」等言論遭調查，同年因「非法經營罪」被判刑6年，出獄後為免再遭迫害而流亡海外，但因擔憂在泰國被遣返，遂轉往台灣尋求短期人道保護與轉送第三國安置。

精華 FAQ

  • 程萬軍表示自己曾在中國因言論遭調查與判刑，出獄後擔心再受迫害，因此在從泰國抵台後未轉機，改向台灣政府求短期人道保護，並希望被轉送第三國安置。

  • 陸委會表示，政府目前無法核實程萬軍所稱遭迫害情事，除了他本人陳述外，沒有其他第三方事證可佐證，因此依既有處理機制與規定，將他送回前一出發點泰國曼谷。

  • 陸委會指出，每年都會出現類似個案，政府基於職責必須建立甄別機制，不可能一律暫時留置；但對陸籍異議人士仍抱持盡量援助的立場，也要求各界尊重法律與國境管理制度。

泰國 中共 桃園國際機場

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