央視前主持人赴台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害

AI摘要 文章摘要整理： 前央視主持人程萬軍赴台後在機場跳機求庇護，陸委會以無法核實受迫害為由，依法將他送返泰國，並強調國境管制與甄別機制。

前中國官媒央視節目主講人程萬軍日前從泰國 搭機抵達台灣後，未按原定行程轉機，而是「跳機」尋求人道保護，並要求將他轉送第三國。陸委會今天表示，因政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事，主管機關已依法將他送返回前一出發點曼谷。

陸委會4日發布新聞參考資料，說明有關程萬軍於桃園國際機場 跳機要求台灣政府暫時留置，不符合我方規定及處理機制，主管機關已依法送返前一出發點泰國曼谷。

陸委會指出，關於程萬軍先生所稱遭中共 迫害並尋求暫留台灣以待前往歐美國家一事，因為每年均會發生多起類似案件，政府基於職責必須要有甄別機制，不可能每一件都以暫時留置處理。

陸委會表示，「本案主要關鍵在於政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事」。到目前為止，除了當事人自己聲明內容以外，政府找不到其他第三方事證來佐證。此外，程先生「可自由出入中國大陸，也沒有被限制人身自由」。政府處理類似案件，有一定的審酌基礎，目前僅能依既有機制將程萬軍先生送返回泰國。

陸委會強調，程先生對執行過程的指控，主管機關有正式的說明。我國政府對陸籍異議人士向來抱持盡量援助的立場，但也希望各界尊重我國法律和國境管理制度。

程萬軍曾為大陸司法部「法律與生活」雜誌社官網執行總編、央視「法律講堂」節目主講人。程萬軍2日搭機抵台後，在機場管制區內自拍影片上傳網路公開求援。他自述2019年曾在單位評論「亡國之君」等言論遭調查，同年因「非法經營罪」被判刑6年，出獄後為免再遭迫害而流亡海外，但因擔憂在泰國被遣返，遂轉往台灣尋求短期人道保護與轉送第三國安置。