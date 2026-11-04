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國防部559億無人機艇追加預算 立委批「離譜」 顧立雄：來不及編

台灣新聞組／台北3日電
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行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（左）、海委會主委管碧玲（右）3日前往立法院...
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（左）、海委會主委管碧玲（右）3日前往立法院報告中央政府總預算追加預算並備質詢。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國防部以追加預算編列559億元採購3型無人載具，引發立委質疑時程與年度編列不合理，部長顧立雄則解釋因法案公布太晚、明年度預算已送出。

立法院昨邀行政院長卓榮泰報告今年度中央政府總預算追加預算案，其中國防部編列559億元(台幣，下同，約17億美元)，採購三型無人載具。國民黨立委馬文君質疑，相關採購須經招標、委製等程序，今年根本來不及，為何要編追加預算？國防部長顧立雄表示，這些開支來不及編入明年度預算，因此以追加預算提出，希望今、明年一併執行。

馬文君指出，立法院通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續六年編列總額2400億元，生產多款無人載具，此次要求追加預算的三項無人機艇都屬其內。今年度追加預算，國防部編列1457億元，其中軍事投資1334億元，光是上述三型無人載具就編列559億元，時間上卻根本來不及進行。

馬文君質疑，明年度國防預算金額是史上最高的1兆1000億元，經費如此充裕，卻不納入相關開銷，反而要求在今年度追加，實際又在明年度執行，非常離譜。

卓榮泰解釋，國防部原希望以特別預算支應相關採購，因此未在明年度預算中編列這筆經費，如今改以追加預算方式處理。

國防部長顧立雄說，無人載具產業發展條例是9月11日公布，明年度預算書已於8月底送交立院，因此來不及納入明年度預算；如果8月底前就確定無法編特別預算，國防部當然有時間將相關經費納入明年度預算。

國民黨立委張智倫質疑，國防部與海巡署都採購濱海監偵無人載具，是否重複？顧立雄說，國防部為反制共軍登陸作戰，建構機動、智慧及自主攻擊能力的海上無人載具，作戰應用與海巡署的監偵型無人載具不一樣；但雙方可透過情資交換，共享海上目標影像及動態。

至於國造無人機接連傳出廠商違規使用陸製零組件，顧立雄表示交貨時將實施全機拆驗，並進行訪廠確認、資安檢測，要求提供原廠及產地證明切結書。

另外，上月國防部送到立院的預算解凍報告，指台灣對美軍購目前共24案，其中僅新購Ｆ─16戰機、ＡＧＭ-154Ｃ空對地飛彈、Mk48魚雷延宕，其餘21一案進度正常。然而，報告並未解釋，「正常」案的工程進度，是否符合原先規畫節點；從公開預算書可看出，有些案子已提前將結案年度展延，如海馬士火箭與第三代陸區通信系統，本應於明年度完成，改為2028、2029年度。

精華 FAQ

  • 國防部在今年度追加預算中編列559億元，主要用於採購3型無人載具與相關裝備。國防部表示，這些經費原本來不及納入明年度預算，因此改以追加預算方式處理。

  • 馬文君認為無人載具採購涉及招標、委製等程序，今年根本來不及執行，卻先編列追加預算，明年度又有1兆1000億元國防預算可用，卻不直接編入年度預算，做法不合理。

  • 顧立雄指出，無人載具產業發展條例在9月11日才公布，但明年度預算書已於8月底送交立院，因此確實來不及納入。若更早確定無法編特別預算，國防部就能提早編入明年度預算。

國防部 無人機 卓榮泰

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