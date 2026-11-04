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愈拖愈糟 美學者：對台軍售勢必恢復 北京可能激烈反制

編譯盧思綸／綜合4日電
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川普（右）在川習會與習近平一唱一和。（歐新社）
川普（右）在川習會與習近平一唱一和。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國學者警告，川普暫緩140億美元對台軍售雖有談判考量，但若未來恢復卻缺乏明確界線，恐讓北京強烈反制並升高台海危機。

紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初擱置140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐將此舉解讀為華府已接受中方前提，限制對台支持以求美中關係穩定。然而美國未來勢必恢復對台軍售，北京若認定美方背棄承諾恐採取強硬反制，重演1990年代台海危機甚至引發更嚴重後果。

辛格頓指出，川普從今年初起擱置這項軍售案，考量美中正努力維持貿易休兵，從外交角度來看不無道理。川普曾形容，這項軍售案是與習近平交涉時「非常好的談判籌碼」，並表示最終如何處理「取決於中國」。

對川普而言，暫緩軍售既能保留談判籌碼，也不排除未來批准的可能性。然而，北京可能賦予這項決定更深遠的政治意義。

辛格頓說，數十年來美中一直透過模糊的外交措辭處理台灣問題，不過美國過去曾就對台軍售畫下明確界線。1982年，時任總統雷根同意逐步減少對台軍售，但前提是北京必須以和平方式對待台灣。雷根也向台北保證，美國未設定終止軍售時間表，對台軍售不會事先徵詢北京意見。

相較之下，川普此次暫緩軍售，並未設定類似界線。

辛格頓說，北京一旦認為美國違背先前保證，可能採取激烈反制。1995年，美國官員曾向北京表示，時任台灣總統李登輝不會獲准前往母校康乃爾大學訪問，但當時美國總統柯林頓在國會壓力下改變立場批准李登輝訪美。北京隨即召回駐美大使並在台灣周邊軍演，隔年更在台灣總統大選前夕朝台灣附近海域發射飛彈，促使美國派遣兩個航空母艦戰鬥群前往該地區。

美國未來勢必會繼續對台軍售，但若在長期擱置後才恢復，習近平可能面臨更大壓力，必須以強硬行動回應。辛格頓呼籲川普應盡速將對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小但有實質意義的軍售案，明確傳達美國仍致力於協助台灣防衛的立場。

精華 FAQ

  • 他認為此舉在美中維持貿易休兵下，從談判角度並非完全無理，但也讓北京可能把它解讀為華府接受中方前提，進而誤判美方對台支持的底線。

  • 因為美國若先長期擱置、之後又恢復軍售，北京可能認定美方背棄承諾，為維持威懾與內部政治壓力，較可能採取軍演、外交抗議等更激烈回應。

  • 他主張川普應盡快把對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小但具實質意義的軍售案，清楚傳達美國仍支持台灣防衛的立場。

軍售 華府 習近平

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