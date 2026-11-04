華府智庫：2028~2029共軍鎖台風險最高 應助強化能源

國防部海巡署監控共軍演習情形。（記者黃義書／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 大西洋理事會報告指中國可能在2028至2029年對台實施能源封鎖，並建議美國及盟友協助台灣優先強化北台灣柴油備援與整體能源安全。

華府 智庫「大西洋理事會」2日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國大陸正為對台灣實施能源封鎖預作準備，2028年至2029年可能是風險最高的時期。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免台北陷入斷電危機。

報告指出，北京可能採取兩種手段切斷台灣能源供應。一是實施「檢疫式封鎖」，允許部分船舶通行，卻動用海警攔截油輪及液化天然氣運輸船，宣稱這是國內執法而非戰爭行為，甚至可能全面封鎖台灣。另一種則是利用甚至刻意促成中東石油危機，藉由油價飆漲衝擊台灣及其他區域競爭對手。

台灣能源幾乎全靠海運進口，自產能源占比從2016年的8.3%降至2025年的5.3%。根據經濟部2026年3月數據，石油、煤炭及天然氣庫存分別可支應150天、40天及11天。日本、南韓也面臨能源儲備限制，未必能在危機期間支援台灣。

相較之下，中國透過車輛電動化、提高原油產量、擴大陸上管線進口及石油儲備，降低能源供應風險。報告估算，中國即使遭遇石油進口封鎖，目前仍可維持至少150天的民間及軍事活動。

報告指出，台灣2028年1月將舉行總統大選，若台灣經濟持續成長，民進黨可能繼續執政甚至取得立法院過半席次，讓北京不滿。美國同年11月也將舉行總統大選，國內政治對立可能分散華府對台海注意力。而習近平2028年將滿78歲，可能更急於採取行動。

此外，台電預估2028年及2029年夜間備轉容量率降至約8%，遠低於15%目標。美軍若長期投入伊朗等戰區，可能削弱戰備能力。

報告建議台灣擴大天然氣、再生能源及核能發電，並與美國、日本合作，爭取2028年恢復核三廠運轉。不過，最迫切的是推動「北部柴油、南部再生能源」策略，投入約100億美元在北台灣建立200萬瓩柴油發電及儲備系統，即使失去南部供電，仍可讓醫院、電信及緊急服務維持約五個月，中南部則應增加燃料儲備及再生能源，搭配用電配給，讓台灣承受能源封鎖的能力從數周延長至數月。