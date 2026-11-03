日媒稱「台日年底簽貿易協議」 台外交部長：樂觀其成

日經亞洲2日引述兩位高階消息人士報導，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，台外交部長林佳龍沒有證實消息是否屬實，但表示樂觀其成。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 日經亞洲稱台日正洽談涵蓋多領域的貿易協議，若年底簽署將成雙邊關係新支柱；台外交部長林佳龍未證實，但表示樂觀其成。

日經亞洲2日引述兩位高階消息人士報導，日本 與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議 。形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

台外交部長林佳龍昨沒有證實消息是否屬實，但表示樂觀其成。行政院經貿談判辦公室說，針對媒體所報導的台日貿易協議等相關內容，「政府沒有回應」。

一位消息人士說，英台貿易夥伴關係協議為日本提供可循的先例。這套架構保留彈性，讓雙方未來可針對更多領域或產業簽署個別協議，既能盡量降低政治敏感性，也能在中國大陸強烈反彈時，為日本提供緩衝。

日台討論中的草案涵蓋五大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化及永續發展。減災合作包括無人機合作，主要用於因應地震等天災。

簽署將象徵台日在大陸壓力下深化關係，也將是賴政府一大成果。賴政府在貿易外交上屢屢受阻，今年又因霸凌醜聞折損經貿總談判代表楊珍妮。一位消息人士說，各方期待與日本達成協議，能促使其他國家，尤其加拿大和菲律賓推進與台灣的協議。

日本智庫笹川和平財團主任山本勝也說，過去日本對於與台灣建立更廣泛的制度化經濟架構一直態度謹慎，部分原因在於日中關係的整體背景，但現在戰略與經濟環境已大幅改變。

山本並未針對特定協議，而是就整體情勢提到，經濟安全已成為重要政策優先事項，日台都有意強化關鍵供應鏈的韌性，特別是先進科技與半導體領域；日台簽署貿易協議，既能達成實際經濟目的，也能透過深化理念相近經濟體間的合作，降低對任何單一市場或供應鏈的過度依賴，實現更廣泛的戰略目標。山本強調，日台經濟夥伴關係不針對特定國家。

經濟風險與企業顧問公司Kameido集團管理合夥人派克說，日本政府及其高層無疑將台灣視為重要的經濟安全夥伴。這反映出雙方能力互補，和彼此的戰略利益與經濟安全政策日益契合。

林佳龍昨表示，台日的經貿交流、投資關係非常緊密，包括台灣半導體在日本投資設廠等；台日雙方在產業上的合作，已經促成包括對供應鏈，以及對整個經濟安全的保障，這些都是雙方關切的。

林佳龍表示，雖然台灣與日本已簽署將近100個合作協議和備忘錄，如果未來有個比較有架構性、完整，有關台日經貿交流合作的倡議，台灣樂觀其成。

他也舉例說明，不管是台灣與美國之間的「台美21世紀貿易倡議」，到「經濟繁榮夥伴對話」去對接「矽盛世宣言」，或者是台灣與英國之間簽署的「提升經貿夥伴關係協議」等，都是台灣已經與其他國家建立，值得參考的經貿交流模式。