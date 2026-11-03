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收陸APEC電子邀請函 台外交部抗議違慣例 林佳龍：不放棄參與

記者陳熙文／台北3日電
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外交部長林佳龍2日說明，中方今年未採取親自遞交邀請函的方式，而是以「電子郵件」聯...
外交部長林佳龍2日說明，中方今年未採取親自遞交邀請函的方式，而是以「電子郵件」聯繫，台灣不會因為中國企圖對台灣差別待遇，放棄出席APEC峰會。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

林佳龍證實收到深圳APEC峰會電子邀請函，台灣將以中華台北名義參與，並對中方疑似差別待遇與違反慣例表達抗議，但不會放棄出席權益。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳舉行，外交部長林佳龍昨證實已收到電子邀請函。林佳龍表示，希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂；不過，他也表示，台灣不會因為中國大陸企圖對台有差別待遇就放棄參與APEC峰會的權益。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行。有媒體近日報導，中方雖然有向台方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，並且稱台方已私下向中方抗議。

林佳龍昨表示，台灣是APEC完整的會員，過去也都平等參與APEC的領袖峰會。他提醒，這次是由中國大陸主辦APEC峰會，但中方在爭取主辦權時也承諾會遵守APEC的規章與慣例，確保出席的國家代表能有平等的地位及安全。

林佳龍證實台方已在這幾天以電子郵件的形式收到APEC峰會的邀請函，也確認台方參與的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），但沒有說明邀請函上是否有出現差別待遇的情況。

林佳龍僅表示，從今年APEC各相關會議來看，台灣確實看到中國對台灣有一些差別待遇；當差別待遇發生的時候，台方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益，並與所有經濟體保持良好溝通、獲得他們的支持。

林佳龍強調，由於APEC是共識決，如果中國對台灣有差別待遇，台方一定會反映在對他們的倡議上，基於台方立場表達意見。不過，他說，台灣不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與權益。

至於中國此次沒有派特使遞送邀請函疑似有違慣例，林佳龍說，中國不遵守規定是他們的問題，但不管中國大陸用什麼程序，台灣都會持續捍衛參與權益，並以平等的經濟體地位出席。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨表示，中國作為今年的主辦方，任務就是把活動辦好，若用傳真的方式，或者非正式邀請函的方式，企圖特別矮化台灣，並非泱泱大國的風範，在國際上只會是貽笑大方。

精華 FAQ

  • 林佳龍表示，台方這幾天已收到APEC峰會的電子郵件邀請函，邀請名稱確認為「中華台北」（Chinese Taipei），但他未進一步說明函件內容是否存在差別待遇。

  • 因為外界指出中方沒有依過往慣例由特使遞送正式邀請函，可能以非正式方式矮化台灣；林佳龍也提到，今年多場相關會議已出現對台差別待遇，因此台方會即時表達抗議。

  • 林佳龍強調，APEC是共識決機制，台灣會持續爭取平等參與與安全保障；即使中國大陸企圖給予差別待遇，台灣也不會因此放棄參與峰會的權益。

APEC

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