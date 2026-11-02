中國恐封鎖台灣能源 美智庫：2028年風險最高 2套鎖台劇本曝光

台灣基隆協和發電廠，攝於10月14日。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 大西洋理事會指出，中國可能在2028至2029年以能源封鎖施壓台灣，並建議美國及盟友協助台灣強化供電韌性，尤其先部署北台灣柴油發電與儲備。

華府 智庫「大西洋理事會」2日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國正為對台灣實施能源封鎖預作準備，受到經濟、政治、軍事及能源供應等因素影響，2028年至2029年可能是風險最高的時期。隨著中國能源自主能力提高，美國反向封鎖中國石油 進口的策略恐越來越難奏效。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免首都台北陷入斷電危機。

報告指出，北京可能採取2種手段切斷台灣能源供應。一是實施「檢疫式封鎖」，允許部分船舶通行，卻動用海警攔截油輪及液化天然氣（LNG）運輸船，宣稱這是國內執法而非戰爭行為，甚至可能全面封鎖台灣。另一種則是利用甚至刻意促成中東石油危機，藉由油價飆漲衝擊台灣及其他區域競爭對手。

台灣石油、天然氣及煤炭幾乎全靠海運進口，自產能源占比從2016年的8.3%降至2025年的5.3%。根據經濟部2026年3月數據，石油、煤炭及液化天然氣庫存分別可支應150天、40天及11天。日本、南韓也面臨能源儲備限制，未必能在危機期間充分支援台灣。

相較之下，中國透過車輛電動化、提高原油產量、擴大陸上管線進口及石油儲備，降低能源供應風險。報告估算，中國即使遭遇石油進口封鎖，目前仍可維持至少150天的民間及軍事活動，2030年更可能延長至200天以上。

為何是2028、2029年？美中台3方風險交會

報告指出，台灣2026年經濟成長率預估達11%，反觀中國經濟放緩、債務問題嚴重，兩岸生活水準差距可能擴大，降低統一對台灣選民的吸引力。習近平2028年將滿75歲，可能因此更急於採取行動。

台灣2028年1月將舉行總統大選，若經濟持續成長，報告認為民進黨可能繼續執政，甚至取得立法院過半席次，讓北京不滿。美國同年11月也將舉行總統大選，美國國內政治對立可能分散華府對台海的注意力。

此外，台電預估2028年及2029年夜間備轉容量率降至約8%，遠低於15%的目標。美軍若長期投入伊朗等戰區，可能削弱戰備能力；美國若在人工智慧（AI）領域取得難以追趕的優勢，也可能刺激習近平提前對台行動。

美國可利用中國經濟隱憂與糧食弱點做為反制

報告指出，美國應協助防範中國透過網攻、實體破壞甚至犯罪組織，癱瘓台灣能源設施。另一方面，中國也有弱點，包括糧食安全隱憂、鋼鐵業仰賴澳洲鐵礦砂，以及經濟高度依賴出口。中國淨出口對GDP成長的貢獻率達32.7%，創1997年以來新高。一旦北京封鎖台灣，美國及盟友可透過經濟、金融及網路等措施，限制中國進入出口市場，對其經濟、社會甚至政治穩定形成壓力，藉此嚇阻北京。

北台灣恐面臨斷電危機 專家籲優先部署柴油發電

報告建議台灣擴大天然氣、再生能源及核能發電，並與美國、日本合作，爭取2028年恢復核三廠運轉。不過，最迫切的是推動「北部柴油、南部再生能源」策略。由於北台灣高度仰賴「南電北送」，一旦台海危機期間輸電線路遭破壞，加上天然氣庫存有限，台北可能在不到1個月內面臨電力耗盡。

報告估算，投入約100億美元，在北台灣建立200萬瓩柴油發電及儲備系統，即使失去南部供電，仍可讓醫院、電信及緊急服務維持約5個月。最快2027年夏季完成第一階段部署，2028年至2029年全面建置完成。中南部則應增加燃料儲備及再生能源，搭配用電配給，讓台灣承受能源封鎖的能力從數週延長至數個月。