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深圳APEC／台灣僅獲電子邀請函 卓榮泰：盼中給平等待遇正式參加

記者劉懿萱／台北即時報導
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行政院長卓榮泰。（記者劉懿萱／攝影）
行政院長卓榮泰。（記者劉懿萱／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

深圳APEC將登場，台灣因未獲正式遞交邀請函而抗議差別待遇，卓榮泰表示將持續爭取平等、尊嚴且有意義地參與國際會議。

亞太經濟合作（APEC）峰會將於18、19日在中國大陸深圳登場。台灣遭主辦方中方差別待遇，並為親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送。行政院長卓榮泰今受訪指出，台灣也會爭取、要求能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加這樣的國際會議。

台外交部長林佳龍昨表示，今年APEC峰會主辦方中國並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部皆在第一時間表達抗議，希望中方遵守規章與慣例；台灣不會因為中國企圖差別待遇，就放棄參與權益。

卓榮泰今赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，會前聯訪被問及APEC遭中方以電子郵件寄送非正式邀請函，卓揆回應，希望國際社會體認到，台灣在當今經貿、科技重要角色，他也認為台灣正式有意義地參與國際經貿會議，不僅有助於台灣經濟發展，也有利於國際之間的合作，希望主辦單位中方依照國際組織慣例，給予所有出席的會員平等待遇。

卓榮泰強調，台灣也會爭取、要求能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加這樣的國際會議。

另外，媒體追問，傳出台日貿易協議最快年底會簽署？卓榮泰說，深化台日關係，一直是政府重要工作之一，在許多議題上有穩定管道正在進行多項的溝通，正有許多議題還在發展中，但針對本項目前沒有發展的回應。

精華 FAQ

  • 因主辦方中方未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，被台灣視為差別待遇。外交部已第一時間表達抗議，並要求中方遵守規章與慣例，保障參與權益。

  • 卓榮泰表示，台灣會持續爭取平等且有尊嚴地出席會議，並希望能正式參加這類國際經貿會議。他強調還在努力，不會輕易做其他決定。

  • 卓榮泰指出，深化台日關係一直是政府重要工作之一，雙方在多項議題上都有穩定溝通管道。不過他也說，針對傳聞中的貿易協議，現階段沒有進一步發展可回應。

APEC 卓榮泰

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