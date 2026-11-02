4陸船5月以來異常往返繞台 日媒：疑蒐集海纜情報

日媒披露，中國大陸4艘調查船今年5月以來持續在台灣周邊特定海域不尋常活動，活動範圍與國際海底電纜鋪設路線重疊。圖為大陸「藍海201」號漁業科學綜合調查船，此前在台灣東部海域開展漁業資源調查。(取材自環球時報)

AI摘要 文章摘要整理： 日媒與分析公司指出，4艘大陸調查船自5月以來在台灣周邊異常活動，航跡與海底電纜重疊，疑為台海緊張情勢下的破壞或封鎖準備。

兩岸關係持續緊繃，日本 媒體指出，中國大陸4艘調查船今年5月以來持續在台灣周邊特定海域不尋常活動，活動範圍與國際海底電纜鋪設路線重疊。專家分析，中國可能正為「台灣有事」等緊急情況下切斷海底電纜預作準備。大陸海警則稱，虎獅艦編隊日前在台灣以東海域開展「常態化執法巡查」。

讀賣新聞報導，以美國及台灣為據點的地理空間情報分析公司ingeniSPACE，透過船舶自動識別系統（AIS）等資料分析發現，大陸4艘調查船在台灣周邊海域出現異常航行，疑似大範圍蒐集海底電纜相關情報。4艘船分別為大陸自然資源部「向陽紅22」、上海及福建省大學所屬的「同濟」與「嘉庚」，以及顯示為「MUSHANZI」的船隻。

根據讀賣新聞取得訊息，「向陽紅22」自5月以來多次在台灣北部特定海域往返航行，反覆出現減速、停船及不規則轉向等行為；「嘉庚」則在台灣東部海域、「MUSHANZI」在南部巴士海峽出現類似活動；「同濟」則多次環繞台灣本島航行，並在數個特定地點停船或減速。

中央社報導，ingeniSPACE透過獨自的方法確認主要海底電纜鋪設路線，並比對AIS數據，發現4艘船減速或停船的海域，均與連接台灣等地及海外的海底電纜位置重疊。

ingeniSPACE營運長Jason Wang表示，在日本及菲律賓附近海域，也觀察到中國船舶出現與台灣周邊類似的行動。

日本九州大學教授益尾知佐子表示，中國船舶疑似調查台灣及日本周邊國際海底電纜的動向，看起來是為了台灣有事或美中衝突預作準備。

台灣一名官員接受採訪時表示，ingeniSPACE提供的資訊與分析，和台灣當局掌握的情況相符，因此認為分析結果具有合理性。另一名台灣官員也表示，不能排除中國調查船正在蒐集海底電纜相關情報的可能性。海巡署也指出，中方實質上是在進行「戰場經營與準備」。

台灣近年接連發生海底電纜遭船舶疑似蓄意切斷或損壞事件，台灣當局曾指出中國可能涉及相關案件。

由於海底電纜承擔大量國際通訊，一旦深海電纜遭切斷，修復可能需要1周以上，台灣方面警戒中國可能透過偽裝成意外事故的方式破壞電纜，造成通訊中斷及社會混亂，藉此發動灰色地帶行動。