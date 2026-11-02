APEC傳邀請函差別待遇 外交部：陸若矮化將抗議

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會前夕，台灣正遴選領袖代表並防範中國大陸可能的矮化與打壓，同時外交部強調若遭差別待遇將提出抗議。

亞太經濟合作會議（APEC ）峰會18日將在中國大陸深圳登場，據了解，總統府、外交部、陸委會等國安團隊持續沙盤推演，並尋找合適的領袖代表，傾向由企業界人士代表出席，宏碁 創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家 、東洋藥品董事長林全等，都被點名是可能的人選。

APEC峰會將於18、19日在深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京之後，大陸第三次舉辦APEC峰會。

賴政府上台後，總統府資政、台杉投資董事長林信義曾連續兩年擔任台灣領袖代表，出席APEC峰會。據了解，政府高層今年一開始仍鎖定林信義再任領袖代表，不過，林信義以身體健康因素為由婉拒。

今年是大陸舉辦APEC峰會，台政府憂心大陸對台灣可能的打壓，國安團隊正持續沙盤推演因應方式，而領袖代表人選也幾近拍板，將通知陸方，並在近日由總統府對外宣布。

這次的部長級會議，包括5月的蘇州貿易部長會議，台方由前政務委員楊珍妮率團出席；7月成都的數位及人工智慧部長會議由數位部政次侯宜秀率團，9月的南京APEC人資部長會議則由勞動部長洪申翰出席。

至於有媒體報導指陸方雖有向台方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，外交部昨表示，中方任何對台矮化的作為，政府都即時表達嚴正抗議立場，以維護台灣作為APEC正式完整會員的權益。

民眾黨主席黃國昌則質疑，政府面對這麼嚴肅的事情，應該正式跟全民說清楚，怎麼會搞到是官員匿名放話，然後私下抗議？

2001年，中國大陸首度在上海主辦APEC峰會，但時任總統陳水扁雖指派前副總統、時任總統府資政李元簇代表參加，但兩岸多方交涉與協商，陸方最後未發出邀請函給台灣，總統府最後宣布不出席當年的APEC領袖會議，並抗議中國大陸未能履行東道主義務。2014年由前副總統蕭萬長擔任台方代表，順利出席在北京舉行的領袖峰會。

此外，立委提案增訂《貿易法》第13條之2，明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸；簡言之，亦將上述項目列入「戰略性高科技貨品」管制範圍。經濟部表態正在研議擴大管制範圍，並對立院修法表示尊重。至於對產業影響則有待觀察。

大陸全國政協預計11月12日舉行紀念孫中山誕辰160周年活動，陸委會呼籲勿與陸方在台合辦或赴陸參加相關活動，避免淪為統戰工具。中共機關報人民日報昨刊文，批評陸委會升高兩岸對抗；並聲稱，台方此舉是怕台灣民眾親眼看到孫中山在建國方略構想的建設宏偉藍圖已在大陸實現。