為4萬「茶水費」 台陸軍2士官淪共諜遭起訴

上網用 陸軍北部某步兵旅下士黃彥鈞、某航空旅中士李佳舟，疑似因缺錢竟收賄分別洩漏軍機給2名大陸人士遭北檢起訴。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 陸軍2名士官疑因財務困難遭中國人士吸收，外洩軍事機密與個資並收取報酬，台北地檢署已依多項罪名將兩人起訴。

陸軍北部步兵旅下士黃彥鈞、航空旅中士李佳舟，疑缺錢花用，經人介紹分別與大陸人士「A男」和「B女」接觸，洩露職務上接觸到的軍事機密給對方，事後各收取40萬元（台幣，下同）及4萬元報酬，台北地檢署昨依違背職務收賄罪、違反國家安全法、洩密等罪將兩人起訴。

全案經檢察官高肇佑指揮士林憲兵隊偵辦，檢方查出，黃彥鈞為陸軍某步兵旅下士，負責財務與行政業務，2023至2024年初，因個人財務不佳，透過網路與大陸人士「A」接觸，2024年2月間，透過通訊軟體Messenger將自身資料和軍人身分證傳給對方，證明軍人身分後，同日便收到3萬元「茶水費」。

2024至2025年，黃彥鈞陸續收集國軍未對外公開且與戰鬥訓練相關文件，包括應保密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，以及部隊同仁薪餉等個資，翻拍後用Messenger傳送給「A」，合計獲利40萬元報酬。

李佳舟是陸軍某航空旅中士，2023年12月間，他也因缺錢透在臉書被另名大陸情工人士「B」吸收，伺機利用公務電腦刺探、收集相關保養技術手冊（即技令）等國軍未對外公開軍機，下載至手機後再以Telegram傳送給「B」，對方將4萬元報酬匯入李男指定帳戶。

起訴指出，均為職業軍人的黃、李2人，所涉之罪包括貪汙條例違背職務收受賄賂罪、國安法為大陸地區、境外敵對勢力收集、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄罪、個資法公務員假借職務上機會違反個資法及刑法公務員洩漏交付國防以外之秘密罪。至於「A」、「B」真實身分或其他可能共犯，仍另案溯源偵辦中。