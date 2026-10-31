外交部指導活動出包...無人機國際論壇手冊 稱賴總統「台灣地區領導人」

AI摘要 文章摘要整理： 台北舉行的無人機國際論壇因手冊誤稱蔡英文與賴清德頭銜引發烏龍，外交部與主辦方迅速補正致歉；蕭美琴則強調無人系統是台灣的重要戰略布局。

「2026台灣無人機 國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動昨日在台北舉行，副總統蕭美琴出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。不過，現場發生大會手冊將前總統蔡英文 、現任總統賴清德 稱為「台灣地區領導人」的烏龍。

這場論壇由外交部指導，財團法人無人機國際學院與台灣國防產業發展協會合辦。活動大會手冊在介紹台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚時，將蔡英文稱為「前任台灣地區領導人」、賴總統稱為「現任台灣地區領導人」。

被發現後，主辦單位緊急將相關段落的文字塗黑，並且重新印製更正頭銜的頁面補上。

外交部對此表示，主辦單位於第一時間發現手冊中文翻譯內容有誤後，已立即採取補印正確頁面等補正措施，避免不當文字持續流傳，並對此次疏失表達歉意。

外交部表示，重視國家元首及前任元首的正確稱謂與國家定位，已要求主辦單位檢討相關校對流程，確保對外文件內容正確，避免類似情形再發生。

蕭美琴致詞時表示，台灣雖較晚切入無人系統領域，但憑藉半導體領先地位、精密工程與先進製造能力迅速趕上。如今更把無人系統視為國家最高戰略優先事項，結合國防政策與產業藍圖，打造世界級「無人機國家隊」，強化自我防衛與戰略嚇阻，並透過連結安全需求、民間創新與國際合作達成量產規模。

蕭美琴表示，台灣必須仰賴100%非紅供應鏈、邊緣AI與軟體定義創新，以及國際夥伴關係與無人機外交等3支柱，來鞏固台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的地位。