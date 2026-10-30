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中國研究船密集測繪台海 WSJ揭恐助封鎖台灣、阻美軍介入

編譯周辰陽／即時報導
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圖為2024年6月日美韓三個國家的海岸警衛隊在日本沿海進行三方聯合演習。日本海上...
圖為2024年6月日美韓三個國家的海岸警衛隊在日本沿海進行三方聯合演習。日本海上保安廳提供。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

WSJ報導指中國正加速測繪台灣周邊海域，可能支援封鎖台灣與反制美軍介入；台灣則同步增建研究船與無人載具強化防衛。

華爾街日報30日報導，中國大陸加快測繪台灣周邊海域，派出數十艘船艦蒐集資料，可能有助於潛艦及水下無人載具在台海爆發衝突時航行、偵測敵方目標，並提升中國奪取台灣的能力。

因應陸方近期密集展開的海洋調查活動，台灣8月有2艘新研究船下水，以加強對這片潛在海上戰場的測繪工作，同時投入資源打造海上無人載具部隊，強化防衛能力。賴清德總統在新船下水典禮上表示：「唯有更完整掌握自身海域環境，才能維護國家安全，並與國際社會，共同守護海洋秩序。」

然而，中國在海洋測繪、造船及無人載具部隊建置方面都已遙遙領先。近幾個月來，陸方研究船在台灣東部海域特別活躍，調查範圍涵蓋美國海軍介入台海衝突時必須穿越的水域。華爾街日報分析船舶追蹤資料發現，陸方船隻在台灣南部及東部大片海域，以類似割草機的方式來回航行，協助北京逐步完成台灣周邊海域的測繪工作。

海巡署表示，陸方研究船的活動有助於「戰場空間準備」（battlespace preparation）。國台辦未回應有關陸方海洋調查活動的提問。華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）表示，中國希望掌握詳細的海床地形資料，協助潛艦及水下無人載具運作。這些裝備可能用於封鎖台灣，或阻止美國介入台海衝突。

儘管中國研究船不得進入台灣近岸海域，讓台灣在這些海域的測繪工作上具有優勢，但北京已將海洋學列為國家戰略優先事項，投入資源建造研究船及先進水下無人載具。分析人士指出，中國研究船也被用來記錄海底通訊電纜的位置，這些電纜可能成為衝突期間的另一個攻擊目標。

曾在美國海軍潛艦部隊服役的克拉克表示：「他們正試圖了解海底基礎設施的分布情況，因為他們很可能希望具備在脅迫行動中切斷台灣對外通訊的能力。」

日本與菲律賓因應北京帶來的潛在威脅，持續加強防衛合作，並於5月宣布將就台灣東部海域相互重疊的海上邊界展開談判。中國在台灣周邊的海洋調查活動隨後明顯增加，中方也批評日菲談判非法，並展開一系列海警演習，以強化自身的主權主張。

曾研究中國研究船活動的美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究助理張艾倫（Allen Zhang）指出，中國正以海上邊界談判為藉口，推動原本就很可能想做的事，也就是進一步加大對台灣的施壓。他表示，北京長期試圖為灰色地帶戰術尋找法律掩護，「研究船正好符合這種模式」。

精華 FAQ

  • 報導指出，這些海洋調查可蒐集海床與航道資料，協助潛艦、水下無人載具在衝突時航行與偵測目標，並可能用於封鎖台灣、切斷通訊或阻止美軍介入。

  • 台灣8月讓2艘新研究船下水，強化周邊海域測繪，也投入資源打造海上無人載具部隊。賴清德強調，完整掌握海域環境是維護國安的重要基礎。

  • 文章指出，中國在台灣周邊的海洋調查明顯增加，且被視為利用灰色地帶戰術施壓。外界認為北京可能借日菲談判作為藉口，進一步擴大對台壓力並強化主權主張。

賴清德 華爾街

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