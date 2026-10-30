我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

黑白集／贏小洋流輸大洋流？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普接受訪問，再提台灣「偷走美國晶片」，更表示如果美國曾有些聰明的總統…...
美國總統川普接受訪問，再提台灣「偷走美國晶片」，更表示如果美國曾有些聰明的總統…台灣就沒人在乎了；被認為話中透露棄台味道。（美聯社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文警示川普的發言帶有棄台與翻案意圖，若美中俄密室交易成形，台灣恐被納入大國重新分配的風險之中。

川普接受訪問，又提台灣「偷走美國晶片」生意。這話聽膩了，稀奇的是他又說，如果美國曾有些聰明的總統，中國跟台灣的問題就不會存在，那台灣就沒人在乎了。這突然冒出的荒誕論調，不能一笑置之。

美中俄峰會鴨子划水，極可能在深圳APEC登場。美國智庫學者寫了分析文章，標題直擊靈魂：「川習普峰會：新雅爾達？」文中認為，世界或又將由大國片面決定小國命運，峰會恐對烏克蘭、歐洲與台灣的未來作出交易安排，也會像「雅爾達密約」那樣招致批評。

一場新雅爾達峰會舉行在即，川普卻突發怪論，絕不能當它是拍腦而出的瘋話。川普顯是在指涉當年的杜魯門，在韓戰爆發後，讓第七艦隊駛入台灣海峽。那次決策，改動了雅爾達劃定的戰後秩序，而川普似在責怪杜魯門有點愚蠢，否則今天就無需為台灣傷神。

歷史對錯當然不是川普說了算，但現任白宮主人大剌剌地想做歷史翻案文章，便不能等閒視之。這一地緣思維，和他看待俄烏戰爭如出一轍，誰敢打包票烏克蘭跟台灣不會在新雅爾達密室裡被一起打包交易？

儘管此刻賣台並不划算，但川普話裡頭的那股棄台味道，卻是讓人不安。這才是正在全球湧動的大洋流。賴政府掩耳盜鈴，硬說棄台論是認知戰。可別艱辛贏下小洋流時，卻發現輸掉了大洋流。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 他一方面重提台灣「偷走美國晶片」生意，另一方面又說若美國曾有聰明總統，中國與台灣的問題就不會存在，等於把台灣命運視為可被消除的歷史變數。

  • 作者認為美中俄若在峰會中私下協調，可能像二戰後的雅爾達會議一樣，由大國片面決定小國命運，甚至對烏克蘭、歐洲與台灣作出交易安排。

  • 文章認為川普話中帶有棄台味道，不能當作口頭失言；若政府只把它視為認知戰，恐怕會在贏得眼前小議題時，反而輸掉更大的地緣戰略風險。

APEC 烏克蘭 川普

上一則

吳釗燮秘書共諜案 二審無罪判決遭最高院撤銷

下一則

雙北多名議員涉賄遭搜索 民進黨4連霸的林世宗也捲入

延伸閱讀

誰獲益最大？川普、習近平、普亭擬同框 學者揭三方盤算

誰獲益最大？川普、習近平、普亭擬同框 學者揭三方盤算
雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮
川普忙與俄羅斯談交易 對烏克蘭卻愈來愈強硬 紐時揭外交大轉向

川普忙與俄羅斯談交易 對烏克蘭卻愈來愈強硬 紐時揭外交大轉向
川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了