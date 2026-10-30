黑白集／贏小洋流輸大洋流？

美國總統川普接受訪問，再提台灣「偷走美國晶片」，更表示如果美國曾有些聰明的總統…台灣就沒人在乎了；被認為話中透露棄台味道。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文警示川普的發言帶有棄台與翻案意圖，若美中俄密室交易成形，台灣恐被納入大國重新分配的風險之中。

川普 接受訪問，又提台灣「偷走美國晶片」生意。這話聽膩了，稀奇的是他又說，如果美國曾有些聰明的總統，中國跟台灣的問題就不會存在，那台灣就沒人在乎了。這突然冒出的荒誕論調，不能一笑置之。

美中俄峰會鴨子划水，極可能在深圳APEC 登場。美國智庫學者寫了分析文章，標題直擊靈魂：「川習普峰會：新雅爾達？」文中認為，世界或又將由大國片面決定小國命運，峰會恐對烏克蘭 、歐洲與台灣的未來作出交易安排，也會像「雅爾達密約」那樣招致批評。

一場新雅爾達峰會舉行在即，川普卻突發怪論，絕不能當它是拍腦而出的瘋話。川普顯是在指涉當年的杜魯門，在韓戰爆發後，讓第七艦隊駛入台灣海峽。那次決策，改動了雅爾達劃定的戰後秩序，而川普似在責怪杜魯門有點愚蠢，否則今天就無需為台灣傷神。

歷史對錯當然不是川普說了算，但現任白宮主人大剌剌地想做歷史翻案文章，便不能等閒視之。這一地緣思維，和他看待俄烏戰爭如出一轍，誰敢打包票烏克蘭跟台灣不會在新雅爾達密室裡被一起打包交易？

儘管此刻賣台並不划算，但川普話裡頭的那股棄台味道，卻是讓人不安。這才是正在全球湧動的大洋流。賴政府掩耳盜鈴，硬說棄台論是認知戰。可別艱辛贏下小洋流時，卻發現輸掉了大洋流。（轉載自聯合報）