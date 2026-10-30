1架台幣20億…阿帕契傳動系統故障全面停飛 2機型輪值戰備

美國陸軍下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。台灣國防部長顧立雄證實，台方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，希望盡快檢查，確認恢復適航性。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍發現AH-64E阿帕契傳動系統可能有瑕疵後下令停飛，台灣也接獲技術通報全面停飛，並以AH-1W與OH-58D輪值戰備，待檢查確認適航性再復飛。

美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛逾400架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄29日證實，台方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備；他希望盡快檢查，確認恢復適航性。

美國陸軍在10月2日下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。顧立雄證實，台方確實接獲美方的技術通報，相關的阿帕契攻擊直升機隊現在確實屬於停飛狀態。

據傳台方基於戰備壓力，正在研議將部分飛行時數較低的AH-64E，在完成全面檢查改正之前便先行復飛。顧立雄說，台方當然希望盡快檢查，確認恢復適航性。

據了解，台灣陸軍引進阿帕契攻擊直升機，是陸陸作戰與防空反制力量上，近20年來最關鍵的建軍歷程之一。阿帕契不只是偵蒐能力強、火力大，夜間戰鬥能力更是它能主宰的戰場，被稱作「史上最強攻擊直升機」。2013年至2014年，台向美購買30架AH-64E阿帕契攻擊直升機分批抵台，據悉，一架配備完整的阿帕契要價約新台幣20億台幣。

根據美軍飛安資料顯示，AH-64E從去年10月以來，已經發生至少4起嚴重飛安事故，其中包含1件「災難性的傳動系統故障」。美軍官員透露，美國陸軍曾發布飛安通告，要求系統進行檢查所有AH-64E的傳動，並根據檢查結果，下令該型機停飛。

有媒體在5月間報導，美軍調查發現，AH-64E「改良型傳動系統」主變速箱「可能發生內部故障，導致附件變速箱失效，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障。」不過，當時並未公布具體原因。據指出，美軍目前擁有700多架各型阿帕契直升機，這波無限期停飛的AH-64E達400架，除了少數駐防中東前線的機隊外，絕大多數現役和國民兵部隊都受影響，可能停飛數月。