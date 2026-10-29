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推遲公布 台企聯會長估台選後由韓螢煥接任

特派記者陳湘瑾／北京29日電
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廈門市台商協會會長韓螢煥。（記者蔡家蓁／攝影）
廈門市台商協會會長韓螢煥。（記者蔡家蓁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台企聯第7屆會長改選遲未舉行，外傳與選舉及馬英九基金會風波有關，但韓螢煥否認並稱12月底前會有較明確消息。

大陸台企聯今年四月已推選廈門台協會長韓螢煥為第七屆會長候選人，但會員大會遲未舉行，外界傳出延後與5月馬英九基金會風波及避免影響台灣九合一選情有關，不過韓螢煥否認，並表示12月底前應會有較明確消息。

今年4月，台企聯第7屆換屆選舉委員會第一次會議推選廈門台協會長韓螢煥、鄭州台協會長王尚卿分別為第七屆會長、監事長候選人，並將提交會員大會表決。

過往會員大會召開時間多落在5月或6月，但距今超過半年還遲遲未召開。有消息指出，是因為受到5月馬英九基金會的風波影響，原本預計召開的會員大會稍微暫緩，結果一路拖延，再加上台灣九合一大選即將到來，為避免對選情造成影響，因此會推遲到選後才正式對外公布。

韓螢煥在接受本報採訪時否認相關說法，會員大會未召開的理由「跟台灣選舉沒什麼關係」，是因為夏天太熱，後面又遇到各項活動和會議比較多，領導人要出國等事務也會影響行程安排，所以一直都沒有排好。

目前對外資訊顯示，李政宏為台企聯會長，韓螢煥仍是台企聯常務副會長。針對相關資訊要對外公布的具體時間點，韓螢煥一開始表示「要到下個月才能清楚」，後來又進一步指出「12月底之前會有比較明確的資訊出來」。

台企聯今年是否有推動協助台商返台投票的相關事宜，韓螢煥說，台企聯現在還沒有規畫，九合一選舉是各縣市選舉，每個人根據自己支持的對象自由回去投票。

上海市台商協會副監事長、高朋律師事務所合夥人蔡世明律師也表示，目前上海台協並未組織動員或造勢。他也提到，在台商間「今年可能算是歷來選舉選情比較冷的一年了」，一方面是待在大陸的時間比較長，對地方選舉關注度下降，加上先前藍白合破局，讓原本可能贏的機會落空，「我們在大陸看台灣選舉，有時候真的看不懂」。也有首次返台投票的台幹展現出對這次選舉的關注。2024年中赴昆山台企電子代工廠工作的陳小姐表示，早在今年6月就已買好機票返台投票。

精華 FAQ

  • 今年4月台企聯換屆選舉委員會已推選廈門台協會長韓螢煥為第7屆會長候選人、王尚卿為監事長候選人，但會員大會遲未召開，正式表決仍未進行。

  • 外界認為延後可能與5月馬英九基金會風波及避免影響台灣九合一選情有關；韓螢煥則否認，表示主要是天氣炎熱、活動會議多與行程安排不易，和選舉無關。

  • 韓螢煥表示台企聯目前沒有規畫動員返台投票，九合一選舉由各人自由決定；上海台協人士也說今年選情偏冷，部分台商關注度下降，但仍有台幹提前買票返台投票。

鄭州 馬英九

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