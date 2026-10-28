美通報阿帕契停飛 台防長：調配AH-1W超級眼鏡蛇輪值戰備
美軍因AH-64E阿帕契傳動系統疑似瑕疵停飛400多架，台灣接獲技術通報後也讓29架阿帕契全數停飛，並以AH-1W與OH-58D輪值戰備。
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美軍因AH-64E阿帕契傳動系統疑似瑕疵停飛400多架，台灣接獲技術通報後也讓29架阿帕契全數停飛，並以AH-1W與OH-58D輪值戰備。
美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。台灣國防部長顧立雄證實，台方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並且調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備。希望盡快檢查，確認恢復適航性。
美國陸軍在10月2日下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。
顧立雄證實，台方確實接獲美方的技術通報，相關的阿帕契攻擊直升機隊現在確實屬於停飛狀態，目前已調配以AH-1W和OH-58D來輪值戰備。
對於傳出台方基於戰備壓力，正在研議優先將部分飛行時數較低的AH-64E放行復飛。顧立雄強調，台方當然希望盡快檢查，確認恢復適航性。
根據美軍飛安資料顯示，AH-64E從去年10月以來，已經發生至少4起嚴重飛安事故，其中包含1件「災難性的傳動系統故障」。據美軍官員透露，美國陸軍曾發布一份飛安通告，要求對所有AH-64E的傳動系統進行檢查，並根據這些檢查的結果，下令該型機停飛。
有媒體在5月間報導，美軍一項調查發現，AH-64E的「改良型傳動系統」主變速箱「可能發生內部故障，導致附件變速箱失效，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障。」不過當時並未公布具體的原因。
據指出，美軍目前擁有700多架各型阿帕契直升機，這波無限期停飛的AH-64E達400架，除了少數駐防中東前線的機隊外，絕大多數現役和國民兵部隊都受影響，停飛時間可能長達好幾個月。台方現役的29架阿帕契在收到美方技術通報後，也已經全數停飛，等待美方進行檢查與修正。
美軍是因傳動系統出現疑似瑕疵，擔心齒輪箱或主變速箱發生內部故障，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障，所以先下令停飛並全面檢查。 台灣國防部已證實29架AH-64E全數停飛，並改由AH-1W超級眼鏡蛇與OH-58D輪值戰備，以維持基本空中作戰與警戒能量，等待檢修完成後再恢復運作。 顧立雄表示，台方已接獲美方技術通報，現階段最重要的是盡快檢查並確認恢復適航性；在安全與修正完成前，會先維持停飛與輪值戰備安排。
精華 FAQ
美軍是因傳動系統出現疑似瑕疵，擔心齒輪箱或主變速箱發生內部故障，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障，所以先下令停飛並全面檢查。
台灣國防部已證實29架AH-64E全數停飛，並改由AH-1W超級眼鏡蛇與OH-58D輪值戰備，以維持基本空中作戰與警戒能量，等待檢修完成後再恢復運作。
顧立雄表示，台方已接獲美方技術通報，現階段最重要的是盡快檢查並確認恢復適航性；在安全與修正完成前，會先維持停飛與輪值戰備安排。
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